Departamento de Justicia de EEUU autoriza la compra de Warner Bros. por parte de Paramount
La agencia federal antimonopolio no habría exigido ningún cambio en el acuerdo, el cual había estado revisando durante los últimos meses.
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Según fuentes familiarizadas con la decisión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cerrado su investigación antimonopolio sobre la fusión de US$ 110.000 millones entre Paramount Skydancey Warner Bros. Discovery.
Según las fuentes, que pidieron no ser identificadas al hablar de una decisión que aún no se ha anunciado públicamente, la agencia federal antimonopolio no exigió ningún cambio en el acuerdo, el cual había estado revisando durante los últimos meses.
Un grupo de fiscales generales estatales, encabezados por California, también han estado investigando la transacción, que fusionaría dos de los cinco estudios más grandes de Hollywood. Los estados se preparan para demandar y bloquear la fusión, según informó Bloomberg anteriormente.
El Departamento de Justicia no hizo comentarios de inmediato. Paramount no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.
Politico ya había informado anteriormente sobre la medida adoptada por el Departamento de Justicia.
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