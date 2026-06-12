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Departamento de Justicia de EEUU autoriza la compra de Warner Bros. por parte de Paramount

La agencia federal antimonopolio no habría exigido ningún cambio en el acuerdo, el cual había estado revisando durante los últimos meses.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 17:20 hrs.

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<p>Departamento de Justicia de EEUU autoriza la compra de Warner Bros. por parte de Paramount</p>

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