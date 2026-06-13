Acompañado de sus hijos: el reservado encuentro del dueño de Millicom con la comunidad empresarial francochilena

La invitación era “personal e intransferible” y el punto de encuentro en la Residencia de Francia, en la comuna de Providencia.

Hasta ahí llegaron el pasado martes 26 de mayo autoridades, representantes de la industria telco y empresarios miembros de la comunidad francochilena para reunirse y conocer al empresario dueño de Millicom –operadora de origen luxemburgués que en febrero pasado concretó la compra de Movistar–, Xaviel Niel.

Pasadas las 19:30 horas, el magnate –cuyo patrimonio, según Forbes, está estimado en US$ 14,6 mil millones– llegó al lugar acompañado de dos de sus cuatro hijos: John (26) y Jules (24) Niel. Este último, pese a su corta edad, desde septiembre de 2024 forma parte del directorio de Millicom. Hoy, concretamente, es miembro del Nomination, Talent and Compensation Committee, según consigna su página web. Los otros dos herederos del Niel (Élise y Joseph) son de su segundo matrimonio con la directora ejecutiva de Christian Dior e hija de Bernard Arnault (controlador de Louis Vuitton Moët Hennessy), Delphine Arnault.

Pese a que el evento no permitió acceso de prensa, días después, el mismo embajador Cyrille Rogeau realizó un posteo en su cuenta de LinkedIn para agradecer el encuentro, donde afirmó que el motivo fue presentar a los nuevos equipos de Millicom en Chile, incluidos el presidente del directorio de Millicom, el frases Maxime Lombardini; el CEO de la firma, Marcelo Benítez; y su representante en Chile, actual CEO de Movistar, Carolina Vallejos.

“Es una importante nueva etapa para la presencia francesa en el sector de las telecomunicaciones en Chile y, más allá de ello, para la inversión francesa en el país”, afirmó. Vallejos, en respuesta, reposteó la publicación y agradeció a Rogeau por su apoyo. “Estamos muy ilusionados”, afirmó la colombiana.

Entre las autoridades asistentes estuvieron la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido; el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; y el diputado Diego Schalper. Desde el mundo empresarial, en tanto, llegaron ejecutivos de Sodexo y el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo Ramírez, entre otros.