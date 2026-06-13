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Acompañado de sus hijos: el reservado encuentro del dueño de Millicom con la comunidad empresarial francochilena

El francés Xavier Niel aterrizó en suelo chileno junto a sus herederos John y Jules.

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Publicado: Domingo 14 de junio de 2026 a las 22:00 hrs.

Millicom Chile millonarios
<p>Acompañado de sus hijos: el reservado encuentro del dueño de Millicom con la comunidad empresarial francochilena</p>

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