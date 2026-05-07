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DT da giro y repone exigencia de calificación de servicios mínimos para iniciar negociación colectiva

El nuevo director del Trabajo, David Oddó, desechó la tesis de Pablo Zenteno. Entre los abogados, el nuevo criterio genera apoyos y críticas.

Por: Carolina León

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 19:00 hrs.

Carolina León negociaciones colectivas sindicatos trabajo Laboral gobierno
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

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