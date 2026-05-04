Renato Peñafiel y otros exdirectores de Security se incorporan a la propiedad del español A&G, donde participan los Lería Luksic y Rafael Nadal
También se sumaron exejecutivos del holding financiero fusionado con BICE.
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“Nos alegra dar la bienvenida a los nuevos socios, todos ellos empresarios a los que aprecio y con los quecompartimos valores y visión de negocio", así dio la bienvenida el presidente y fundador de A&G, Alberto Rodríguez-Fraile, a la incorporación de exaccionistas y ejecutivos del Grupo Security, entre ellos Renato Peñafiel, a la propiedad del banco privado español.
“Nos sentimos especialmente honrados de incorporarnos a una prestigiosa compañía como A&G y de participar en su desarrollo junto con otros exaccionistas y ejecutivos del Grupo Security. Esperamos contribuir con nuestra experiencia en la banca y sector financiero a su crecimiento y diversificación”, dijo Peñafiel, quien recientemente comunicó su renuncia a los directorios de BICE Corp y sus filiales.
Esta noticia se suma a la del pasado 26 de marzo sobre la entrada de nuevos socios a A&G, algunos "family offices" de España y Latinoamérica, entre ellos de otra familia chilena, los Lería Luksic, a través de su sociedad Wild Sur, que ya habían tomado una participación en 2022, y reforzaron ahora la misma en esta última reorganización.
Nuevos fichajes
Renato Peñafiel cuenta con una trayectoria como empresario de más de cuatro décadas en el sector de las finanzas. Mientras fue gerente general de Grupo Security, la entidad se diversificó en banca, seguros, fondos mutuos y corretaje.
En 2022, asumió la presidencia del holding y en 2024 se anunció un acuerdo de fusión con BICE, operación que se concretó formalmente en marzo del año pasado. En tanto, Peñafiel presentó su renuncia a mediados de abril a los directorios de BICE Corp y sus filiales, aunque continuará como accionista.
Otros de los exsocios del Grupo Security que lo acompañarán en su incorporación como accionistas de A&G son Gonzalo Pavez, actual director de Grupo Sigdo Koppers, y Álvaro Vial, director de Detroit Chile.
También se incorporan dos exejecutivos de Security: su último CEO, Fernando Salinas, y quien fuera gerente general de Factoring Security, Ignacio Prado, ambos con más de 25 años de experiencia en el mercado financiero.
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