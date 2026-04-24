A tres meses de su debut, el estudio ESYF Abogados suma dos directores

A tres meses de su lanzamiento, Escobar Silva Yanine & Facuse (ESYF Abogados) designó a dos de sus profesionales —Verónica De Aguirre e Ignacio Cantillana— como directores.

Verónica es especialista en litigación y asesoría tributaria, y cuenta con una destacada trayectoria en la resolución de controversias ante el Servicio de Impuestos Internos y los Tribunales Tributarios y Aduaneros, integrando una práctica enfocada en la gestión de riesgos y disputas fiscales con su experiencia en el sector público.

Por su parte, Ignacio se ha especializado en la prevención y resolución de disputas que involucran concesiones de obras públicas, infraestructura, construcción y conflictos contractuales y regulatorios, representando a clientes frente a la autoridad, el Panel Técnico de Concesiones y tribunales arbitrales y ordinarios.

"Ambos profesionales asumen estos nuevos desafíos con foco en la prevención y resolución de disputas, contribuyendo a mantener el valor, la viabilidad y continuidad de los proyectos de los clientes del estudio", destacó la firma en un comunicado.