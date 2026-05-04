Empresas SB pacta con firma holandesa la adquisición de la red de ópticas Rotter & Krauss

La operación contempla que el holding dueño de marcas como Salcobrand, Preunic y DBS pase a tomar control de los 100 locales que la óptica tiene en el país.

Este lunes, el holding matriz de Salcobrand, Preunic y DBS; Empresas SB, anunció la firma de un acuerdo con HAL Optical Investments, controladora de origen neerlandés de Rotter & Krauss. ¿El motivo? Adquirir el 100% de las acciones de la reconocida firma óptica chilena.



Ahora, la operación está a la espera de ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).



Al respecto, desde Empresas SB explicaron que la eventual adquisición de la óptica contemplaría pasar a operar sus 100 locales ubicados desde Arica a Punta Arenas, movimiento significativo para el holding de marcas de salud y belleza.

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“La operación permitirá aprovechar la amplia experiencia de Empresas SB para potenciar el crecimiento de Rotter & Krauss, manteniendo la identidad y el estándar de calidad que han caracterizado a la óptica durante décadas”, explicaron.



El gerente general de Empresas SB, Matías Verdugo, destacó que la compra es un paso “planificado” en la evolución del grupo.

“Nuestro foco es acompañar a los clientes en sus necesidades de salud, belleza y bienestar. La salud visual y auditiva es un pilar fundamental del bienestar y, al sumar a nuestra red el prestigio y conocimiento experto de Rotter & Krauss, estamos creando una propuesta de bienestar más amplia, que beneficiará directamente a nuestros clientes en todo Chile”, agregó.



Ahora, desde Empresas SB proyectan que la integración de Rotter & Krauss al portafolio dará paso a una omnicanalidad de cara a los clientes, quienes, en el mediano plazo -esperan desde la firma- comenzarán a recibir mayores beneficios y acceso a programas de fidelización.