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Aguas Andinas restablece suministro en cinco comunas del sur de Santiago tras incidencias en faenas nocturnas

A partir de este domingo al mediodía, volvió el agua potable a El Bosque, La Cisterna, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, poniendo fin a una suspensión programada que se extendió desde el viernes 22 de mayo.

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Publicado: Domingo 24 de mayo de 2026 a las 15:30 hrs.

Agua Aguas Andinas Región Metropolitana
<p>Aguas Andinas restablece suministro en cinco comunas del sur de Santiago tras incidencias en faenas nocturnas</p>

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