Aguas Andinas restablece suministro en cinco comunas del sur de Santiago tras incidencias en faenas nocturnas
A partir de este domingo al mediodía, volvió el agua potable a El Bosque, La Cisterna, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, poniendo fin a una suspensión programada que se extendió desde el viernes 22 de mayo.
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Aguas Andinas confirmó el restablecimiento total del servicio de agua potable a partir del mediodía de este domingo en las comunas de El Bosque, La Cisterna, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, poniendo fin a una suspensión programada que se extendió desde el viernes 22 de mayo y que se complicó por incidencias hidráulicas registradas en la madrugada.
La interrupción obedeció a trabajos de mejoramiento en un tramo del acueducto Paralelo, infraestructura crítica del sistema de distribución que abastece a más de 7,5 millones de usuarios en la Región Metropolitana, consolidándose como una de las obras de mantención de mayor envergadura operacional ejecutadas recientemente por la compañía.
La reposición del servicio de la sanitaria metropolitana se desarrolló de forma escalonada: las comunas de La Granja, La Florida y La Pintana recuperaron el suministro desde la 01:00 horas del domingo, mientras que las cinco comunas restantes debieron aguardar hasta el mediodía debido a las contingencias técnicas en la etapa final de las faenas, informó la compañía.
Para mitigar el impacto sobre los usuarios, Aguas Andinas desplegó 72 puntos de abastecimiento y más de 20 camiones aljibe en el perímetro afectado, en coordinación con las autoridades locales y regionales, detalló.
"Luego de intensas maniobras y un despliegue técnico y humano, hemos podido culminar el restablecimiento del servicio en las cinco comunas restantes", señaló Eugenio Rodríguez, director de Clientes de la sanitaria.
La empresa advirtió que, pese a la normalización del servicio, algunas zonas del área impactada podrían registrar bajas presiones de manera transitoria mientras el sistema recupera su operación habitual.
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