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CSAV y Liga Marítima advierten sobre avance del crimen organizado en los puertos chilenos

El crimen organizado tensiona la cadena logística chilena con creciente sofisticación.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

puertos delitos seguridad
<p>CSAV y Liga Marítima advierten sobre avance del crimen organizado en los puertos chilenos</p>

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