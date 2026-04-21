Aguas Andinas se define como “un aliado estratégico” para el gobierno de Kast
La sanitaria metropolitana dijo que comparte muchas de las urgencias de la nueva administración.
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Como un “aliado estratégico para que el país siga creciendo” se definió la sanitaria metropolitana Aguas Andinas de cara al nuevo gobierno de José Antonio Kast.
Así lo señaló el presidente de la compañía, Felipe Larraín, en la junta de accionistas realizada este martes, donde indicó que “compartimos muchas de las urgencias” definidas por la nueva administración, por ejemplo, en materia de vivienda y agua potable rural y por ello su actitud será de activa “colaboración”.
“Queremos desarrollar un trabajo conjunto con la autoridad”, enfatizó, indicando que esta coordinación es crucial dada la envergadura del desafío de suministrar el vital elemento en un contexto de estrés hídrico a los más de siete millones de clientes de la sanitaria.
Respecto al impacto de la guerra en el Medio Oriente, Larraín señaló que el alza de los combustibles, los insumos y la inflación afectarán a la compañía, aunque trabajan para minimizar el impacto.
La compañía controlada por la europea Veolia presentó los principales avances de su plan de inversiones en los próximos años, con foco en garantizar la provisión de agua potable y saneamiento a sus más de siete millones de clientes en un escenario de estrés hídrico y vulnerabilidad climática.
En la junta de accionistas, que marcó el debut de José Sáez como gerente general , la firma destacó que las inversiones del período 2025 llegaron a $ 190 mil millones, 27% más que el ejercicio anterior, para fortalecer la seguridad hídrica de Santiago.
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