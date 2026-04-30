Cristalerías de Chile reporta sus resultados a marzo de 2026

Cristalerías de Chile reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026. En el periodo, las ventas consolidadas tuvieron una disminución de 10,8% alcanzando $ 78.708 millones, que se comparan con $ 88.216 millones para el mismo período del año 2025. Esta menor venta se debe principalmente a una disminución de ingreso de Cristalchile en el segmento vidrios (-15,8%) y un menor ingreso de S.A. Viña Santa Rita en el segmento vinos (-1,7%), lo anterior compensado en parte por un alza de Ediciones Financieras (20,3%). La empresa -relacionada a Grupo DF-detalló que el menor ingreso del segmento vidrios se explica principalmente “por una menor venta de envases del sector cervezas, compensados en parte por un mejor desempeño en el sector de vinos, alimentos y exportaciones. Adicionalmente, los ingresos del periodo se vieron afectados por un menor precio promedio de venta, el cual disminuyó un 8,9% en comparación con el año anterior, como consecuencia de un cambio en el mix de venta y una caída del tipo de cambio promedio de 8,1%, el cual impacta la determinación de los precios de venta”.

Cristalerías reportó una disminución de su deuda financiera neta por $8.590 millones, lo que contribuyó al menor gasto financiero del periodo.

De esta forma, el resultado atribuible a los propietarios de la controladora fue una pérdida de $6.891 millones a marzo de 2026, comparado con una pérdida de $ 2.755 millones en el mismo período del año anterior.