Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Juntas de Accionistas
Juntas de Accionistas

Nuevos directorios, focos estratégicos y riesgos externos marcan la temporada de juntas de accionistas 2026

Las asambleas dieron cuenta de un tono más favorable hacia la inversión, el apoyo a reformas procrecimiento y la preocupación por el contexto internacional.

Por: Equipo Empresas

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

junta de accionistas directores de empresas ENAP QUINENCO Angelini luksic ENEL COLBUN SOCOVESA AZUL AZUL Blanco y negro CRUZADOS FALABELLA CENCOSUD Metro EFE
<p>Cecilia Pérez, presidenta Azul Azul. Manfred Paulmann, presidente Cencosud, Fernando de Peña, presidente Falabella, Óscar Hasbún, presidente Sud Americana de Vapores, Cristián Muga, presidente Enap.</p>

Cecilia Pérez, presidenta Azul Azul. Manfred Paulmann, presidente Cencosud, Fernando de Peña, presidente Falabella, Óscar Hasbún, presidente Sud Americana de Vapores, Cristián Muga, presidente Enap.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Constructora española que tiene paralizadas obras clave en Concepción esgrime dificultades financieras y autoridades evalúan liquidar contratos
2
Señal DF

Directorio de ENAP decide ejercer acciones legales por manipulación de cifras medioambientales
3
Regiones

Tras años de espera MTT alista contrato para consorcio que se adjudicó licitación por pago electrónico en microbuses del Gran Valpo
4
Mercados

La compleja situación del sistema previsional colombiano que presiona a la AFP de la Cámara Chilena de la Construcción y Prudential
5
Empresas

Quién es y de dónde viene el nuevo gerente general de Coca-Cola Company en Chile
6
Economía y Política

Quiroz intenta contener críticas por sugerencia de recortes en la PGU y desliza que podría existir fraude en el acceso al beneficio
7
Empresas

Macario Valdés debuta como CEO de Quiñenco y se abre a “inversiones tanto en Chile como en el extranjero”
8
Empresas

Roberto Angelini respalda proyecto misceláneo de Kast: "Ojalá se apruebe en bien de las empresas, de los trabajadores y del país"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete