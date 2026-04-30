Nuevos directorios, focos estratégicos y riesgos externos marcan la temporada de juntas de accionistas 2026

Las asambleas dieron cuenta de un tono más favorable hacia la inversión, el apoyo a reformas procrecimiento y la preocupación por el contexto internacional.

A mediados de marzo comenzó una nueva temporada de juntas ordinarias de accionistas, que ya entra en su recta final.

Durante cerca de un mes y medio, los principales ejecutivos y accionistas de grandes compañías se reunieron para votar una extensa agenda de materias corporativas, pero también para revisar el desempeño de 2025 y delinear las prioridades para este año.

Así, en estos encuentros algunas firmas expusieron su preocupación por la contingencia internacional, pero también se refirieron al acontecer local. De cara al nuevo gobierno, en las citas se destacó un clima más propicio para la inversión y el crecimiento económico, se respaldó el proyecto de ley miscelánea y se valoró el giro a una mayor agilidad en la gestión ambiental.

En lo sectorial, las compañías eléctricas como Enel y Colbún aprovecharon la ocasión para pedir reforma a la distribución y una regulación más eficiente. Las empresas ligadas a la construcción mostraron un tono más optimista de cara a 2026, mientras la minería saca cuentas alegres ante el nuevo ciclo de inversión. Junto con ello, otro eje marcó la temporada: una relevante renovación en las altas cúpulas y presidencias de varias firmas.

Los nuevos rostros que llegaron a encabezar las grandes empresas del país

En esta temporada de juntas, al menos 12 empresas -privadas y estatales- renovaron la presidencia de sus directorios, marcando la salida de históricos líderes y la llegada de nuevos nombres a la cabeza de sus mesas.

En el retail, por ejemplo, dos de los mayores grupos del país movieron sus piezas. En Cencosud, el brasileño Julio Moura dejó la presidencia y fue reemplazado por Manfred Paulmann Koepfer, hijo del fundador Horst Paulmann. A su vez, en Cencosud Shopping, la salida del primogénito dio paso al histórico director Jaime Soler. En paralelo, en Falabella, tras tres años, Enrique Ostalé dejó la presidencia y fue sucedido por Fernando de Peña, exgerente general de Mallplaza.

El fútbol tampoco quedó al margen de esta rotación. En Cruzados, Juan Tagle dejó el cargo tras una década y fue reemplazado por Matías Claro Figueroa. A ello se sumó Azul Azul, donde la salida de Michael Clark dio paso a Cecilia Pérez, primera mujer en liderar un club de fútbol en el país.

En el frente industrial, en Cementos Polpaico se cerró la etapa de Marcos Büchi y asumió Sebastián Ríos Rivas. A su vez, en Grupo CAP, Juan Enrique Rassmuss cedió el puesto a Jorge Salvatierra Pacheco, quien ya había sido presidente de la empresa.

En la misma línea, Metrogas dejó atrás la presidencia de Pedro Larrea y nombró a Javier Fernández. Mientras, en la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), Óscar Hasbún fue ratificado tras reemplazar en enero al actual ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Las mesas de las estatales también vieron un reordenamiento tras la llegada del Presidente José Antonio Kast a La Moneda. En Metro de Santiago, la salida de Guillermo Muñoz abrió paso a Patricio Rey. En ENAP, en tanto, arribó Cristián Muga en reemplazo de Gloria Maldonado. A ello se sumó EFE, donde asumió Jorge Claude.

Con todo, aún quedan nombramientos pendientes. Entre ellos, la próxima presidencia de Entel -donde los nombres que suenan son Richard Büchi y Luis Felipe Gazitúa- y la de Codelco, donde el mercado apunta a Bernardo Fontaine.