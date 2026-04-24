Cementos Polpaico designa a gerente general de Pucobre como nuevo presidente del directorio

Se trata de Sebastián Ríos Rivas, quien ingresó a la mesa en 2017 y asume el liderazgo tras la salida de Marcos Büchi.

En medio de una renovación en su gobierno corporativo, Cementos Polpaico definió a su nueva mesa directiva, luego de que en los últimos días se conociera la salida de su presidente, Marcos Büchi, y del director José Tomás Edwards.

Ante este escenario, el directorio de la firma debió reordenarse. Así, en la junta de accionistas realizada la mañana de este viernes, se definió la nueva composición de la alta cúpula de la cementera.

Como parte de estos cambios, se concretó el ingreso de dos nuevos directores: Pedro Hurtado Burr y José Larraín Hurtado. El primero cuenta con una trayectoria ligada principalmente a la industria minera y actualmente se desempeña como director de estrategia y desarrollo en BHP. Previamente, ocupó diversos cargos en compañías como Ausenco y Molymet.

Por su parte, Larraín Hurtado es hijo de María Victoria Hurtado Vicuña, integrante del grupo controlador de Cementos Polpaico.

De esta forma, se mantienen en el directorio Sebastián Ríos Rivas, Juan Carlos Hurtado Cruzat, Felipe Silva Méndez, José Picasso Salinas y Ornella Bono Ferrando.

Finalizada la junta de accionistas, los integrantes del directorio procedieron a elegir a los nuevos líderes de la mesa. En esa instancia, se designó como presidente a Sebastián Ríos Rivas, quien forma parte del directorio desde 2017 y que además se desempeña como gerente general de Pucobre, minera vinculada al mismo grupo controlador. En tanto, Felipe Silva fue ratificado en su rol como vicepresidente.