Tras nueve años, Marcos Büchi deja la presidencia de Cementos Polpaico

Además del exdirector de Codelco, José Tomás Edwards también dejó la mesa de la cementera chilena luego de 15 años.

A mediados de 2017, el empresario Marcos Büchi se incorporó al directorio de Cementos Polpaico para asumir la presidencia de la compañía. Hoy, a nueve años de ese hito, el también exdirector de Codelco anunció su salida.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma informó que, en sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2026, el directorio tomó conocimiento de la renuncia de Büchi, así como también de la salida del director José Tomás Edwards. Ambas dimisiones se harán efectivas a contar de este lunes.

Asimismo, la compañía señaló que el actual directorio se mantendrá en funciones hasta la próxima junta ordinaria de accionistas, instancia en la que se procederá a la renovación total de la mesa.

En su trayectoria, Büchi ha participado en diversas mesas. Además de Codelco, integró las mesas de Empresas Sanitarias Aguas Nuevas, Aguas del Altiplano, Aguas Araucanía y Aguas Magallanes, y fue presidente de Consorcio Financiero. Actualmente, además de su rol en Cementos Polpaico, forma parte de la alta dirección de Sigdo Koppers.

En paralelo, según publicó La Tercera, gestoras de fondos ya han evaluado nombres para integrar el directorio de Latam Airlines en su próxima junta del 23 de abril, donde han surgido como posibles candidatos el propio Büchi y Luis Felipe Cerón.

Edwards se integró a Cementos Polpaico en 2011 y, además, participa en otros directorios como Codelpa, Audiomusica y Rentas y Desarrollos Baker, entre otros.