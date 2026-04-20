Tras la salida de Juan Tagle, Matías Claro es el nuevo presidente de Cruzados

En la foto el nuevo directorio de la UC: Hernán de Solminihac, primer vicepresidente (izquierda), Matías Claro, presidente (centro) y Francisco Lavín, segundo vicepresidente (derecha). Foto: Comunicaciones Cruzados

El ejecutivo será el encargado de dirigir la sociedad anónima que controla al club Universidad Católica por los próximos tres años.

A las 12:00 horas de este lunes en un salón del Claro Arena, el ahora expresidente de Cruzados, Juan Tagle, encabezaba su última junta de accionistas tras ser el presidente de la sociedad durante 10 años.

Posterior a realizar el balance de la gestión de 2025, se realizó la elección de directorio, donde de manera unánime Matías Claro fue electo como el nuevo presidente de Cruzados. Desempeñará el cargo -junto al resto de la mesa- hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas en 2029.

“Asumo este desafío con orgullo y sentido de responsabilidad. Universidad Católica nos exige competir siempre al máximo nivel y ese será nuestro foco: fortalecer la gestión deportiva y consolidar un proyecto claro, para que la UC sea protagonista todos los años, en Chile y a nivel internacional”, declaró tras su elección.

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Matías Claro es ingeniero comercial y Magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y cuenta con un Master in Public Administration (MPA) de la Universidad de Harvard. Además de ser CEO de Grupo Prisma, y fundador y CEO del Canal del Fútbol (CDF). En Cruzados asumió como director en 2022, siendo electo vicepresidente en 2024, participando activamente en el proceso de construcción del Claro Arena.

Junto a su nombre, se le suman al directorio: Juan Ignacio Claro Figueroa, Luis Felipe Del Río Arteaga, Francisco Lavín Chadwick, Matías Pavez Busch, Aníbal Silva Streeter, Felipe Tisné Maritano, Juan Pablo Tisné Maritano, Pablo Turner González, elegidos por la Serie A de la sociedad. Mientras que por la Serie B -parte de la Pontificia Universidad Católica y el Club Deportivo UC- se suman Hernán de Solminihac Tampier y Jorge O’Ryan Schütz.

Por parte de Tagle, tal como mencionó en una entrevista en exclusiva a DFMAS, se enfocará como abogado del estudio Prieto, aunque no le cierra la puerta a un eventual regreso al negocio del fútbol.