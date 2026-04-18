Un llamado con Boric, la “guerra sucia” y nuevos M&A en camino: Juan Tagle cuenta sus planes tras salir de la UC

Luego de una década dirigiendo Cruzados, el abogado dibuja sus próximos años en las oficinas de Prieto, estudio al cual planea dedicarle todas sus horas de trabajo.

Justo una semana después de anunciar su salida de Cruzados, Juan Tagle se sienta en las oficinas de Prieto Abogados en Alonso de Córdova, edificio en el que -según ha prometido a sus socios- ahora pasará la mayor parte de su tiempo.

Viene llegando de Brasil y se define como un “agradecido de Dios y de la vida”. Tras 16 años en el directorio de la sociedad detrás de Universidad Católica, los últimos 10 como presidente, Tagle finalizó su periodo con un triunfo de visita en Brasil a Cruzeiro con un gol en el minuto 94. Por eso agradece y le agradecen, dice.

“Hasta el Presidente Boric me llamó personalmente”, cuenta en entrevista con DF MAS. Al principio no le tomó el llamado, porque Boric aún tiene su número oculto. Después le mandó un mensaje. “Juan, soy Gabriel Boric y quiero felicitarte”.

“Me agradeció y reconoció mucho la labor que habíamos hecho y destacó algo que se dice poco. Me dijo: ‘Yo en estos años he aprendido a valorar las instituciones y he visto que ustedes realmente han convertido a Cruzados en una institución muy sólida’. No solamente los títulos, no sólo el estadio, sino que la institución. Fue bien notable”, cuenta Tagle.

El exmandatario no fue el único, por supuesto. “Oiga, presi, usted abandonó”, le dijo Gary Medel, entre bromas. Y lo contactaron figuras del tetracampeonato como el “Chapa” Fuenzalida, Matías Dituro, Germán Lanaro y hasta Nico Castillo, con quien Tagle, admite, tuvo “sus diferencias”.

“Hasta en redes sociales, que es bien tóxico, en Instagram y en X, un 95% de los mensajes han sido positivos”, afirma.

Y otros, dice, celebran. “En orden de felicidad están: mi señora, número uno; mis hijos; y mis socios de Prieto, felices de que ahora me venga a enfocar acá”.

Su segundo tiempo

No todo es felicidad para Tagle. En los últimos meses dice que le tocó ver una cara negra del fútbol. Una en la que “incluso personas a las que yo consideraba amigos” lo decepcionaron.

“Me han criticado mucho, pero que hayan inventando que yo he intentado dar un golpe de Estado (contra Pablo Milad en la ANFP), cuando yo siempre he sostenido que lo que menos necesita el fútbol es este tipo de revoluciones (...) Ahora han salido varios presidentes de clubes a desmentirlo, pero ya quedó instalada la mentira”, lanza el abogado.

- ¿Pero quiso presidir la Federación de Fútbol Profesional?

- Lo consideré como una opción, pero después de esta guerra sucia que me han querido hacer algunos ya lo dejo como algo cada vez más remoto.

Ahora, a mí siempre me ha gustado de verdad mi profesión de abogado y por ahora mi opción es trabajar full como abogado. Si en el futuro vuelve una opción como esa (la Federación), siempre la voy a analizar, pero ahora se ve más lejano.

- No le cierra las puertas al fútbol entonces…

-No, espero un día volver a Católica en alguna posición o tener alguna otra relación con el fútbol, pero por ahora voy a tomar un poco de distancia, porque ha sido muy ingrato este último periodo, por esta guerra sucia. Eso también afecta a la familia, a mis hijos.

- Entonces, ¿cuáles son los planes ahora?

- Yo nunca he dejado de trabajar en el estudio y he estado siempre activo en el ámbito del M&A (fusiones y adquisiciones) y los proyectos, que son mis dos ámbitos de acción. Tengo un grupo de trabajo muy grande, que ha sido un apoyo increíble todos estos años, por mi agenda, sobre todo en la época de construcción del estadio (...) Ahora vengo llegando de Brasil y el viaje al final terminó durando tres días. Igual trabajaba allá, pero no es lo mismo. Entonces, pretendo devolver la mano a mis socios y asociados, dedicándole toda esa energía al estudio.

- ¿Va a tomar un rol de gestión?

- Hoy hay nuevas áreas que queremos trabajar, el desafío de la IA está cambiando nuestra profesión, me quiero meter mucho en eso. Este estudio tiene más de 70 abogados, estamos dentro del top 10 de los principales estudios de Chile. Me quiero meter mucho en la gestión y también en el desarrollo comercial.

- En un tiempo tuvo un rol muy activo como abogado de M&A, en el mundo de los negocios se le recuerda, por ejemplo, por su época trabajando con SMU. ¿Va a volver ese Juan Tagle?

- Es que a mí me gusta, me encanta el M&A, me entretiene mucho, ahora estoy en varios procesos y creo que en el país viene mucho M&A. Pero además toda esta experiencia me ha servido mucho, he crecido profesionalmente. Yo nunca había sido presidente de una compañía, los números no eran lo más fuerte y he tenido que aprender mucho. Me tocó hacer una colocación de deuda, bonos a 20 años, hicimos dos aumentos de capital y para el Claro Arena hicimos una emisión de bonos convertibles.

- ¿Y quiere aplicar esa experiencia a Prieto?

- Me sirve mucho aplicarlo, pero también para entender más a mis clientes, de cómo se miran estos temas sentado desde la mesa del directorio. Pero ojo, yo siempre seguí trabajando como abogado, no congelé.

- ¿Y está pensando en directorios de empresas?

- Creo que ahí tengo cosas que aportar. Me lo han dicho algunos como una posibilidad, pero teniendo cuidado de que eso no signifique descuidar mi trabajo de abogado. Pero es compatible. No es fácil, porque hay muchos candidatos a directores y hoy se buscan más mujeres para los directorios, porque hay una brecha que cerrar, pero sí, me parece súper interesante. Me entretiene conocer de adentro y esta experiencia de 16 años junto con directores muy destacados y haber desarrollado un proyecto como el Claro Arena, sin duda que puede ser una experiencia que alguna empresa podría valorar.

Los años en la UC

¿Por qué tomó la decisión ahora? A sus 58 años, Tagle considera que “es complejo eternizarse en cualquier cargo”. Según cuenta, había un proceso de conversación y reflexión tanto con su familia como con el directorio y los accionistas de que era momento de dar un cambio y dar espacio a nuevos nombres.

“Se aceleró por el hecho de que correspondía renovar el directorio por la renuncia de un director a mediados del año pasado (Felipe Correa) y eso gatilla esto”, cuenta. Pensó en hacerlo un año atrás, confiesa, pero no estaba inaugurado el estadio nuevo. “Tienes que inaugurarlo tú”, le dijeron.

Tagle analizó seguir en el directorio sin presidirlo, pero había una mirada de los accionistas de que era mejor que el cambio fuera profundo. “Quizás mi figura era tan marcadora en los últimos años que probablemente podía no haber tanto espacio para un nuevo presidente”, plantea.

“No me siento desgastado, energía me sigue quedando, pero es un tema de cerrar un ciclo y no personalizar demasiado a las instituciones. Hay accionistas que han apoyado fuertemente a Cruzados y fueron claves para que el proyecto del Claro Arena pudiera salir adelante, como la familia Claro, Fernando Tisné, Izquierdo, Pavez, los Del Río (...) es bueno que también ellos tengan un espacio”, sostiene.

¿Su sucesor? Evita hacer comentarios antes de que lo elijan, pero sí le entrega su apoyo a Matías Claro en el caso de que sea el escogido: “Me parece que es un óptimo sucesor, que por lo demás yo lo imaginaba hace rato como un posible candidato. Tiene los elementos que se requieren y es cruzado hasta la médula”

Con todo, Tagle está particularmente orgulloso de su gestión. Muestra una planilla en que compara los indicadores financieros de Cruzados al cierre de 2016 y 2025: activos un 491% mayores, el doble de patrimonio, un crecimiento de 55% en su capitalización bursátil e ingresos un 122% más altos.

Con todo, y aunque admité que “puede sonar cliché”, lo que más celebra es que cree que el hincha se siente más orgulloso. “En una época Católica era un poco víctima, decía que lo perjudicaban siempre los arbitrajes contra los otros dos clubes de más convocatoria (Colo-Colo y la U). Ahora nos critican que a nosotros nos favorecen, hay una sensación de un hincha más empoderado. Cuando yo partí veníamos con el tema de que éramos segundones. Ahora ya me da risa. Obviamente no es mérito mío ni mucho menos. Hay una administración que se ha mantenido, un gerente general y un gerente deportivo que llevan más de 15 años, un directorio involucrado y sin conflictos, como se ve mucho en el fútbol”.

- ¿Y si tuviera que hacer una autocrítica?

- Quizás tuve mucha exposición, y eso a veces pudo haber afectado, pero eso más a nivel personal, a nivel familiar. Quizás fui un poco demasiado hincha en algunas oportunidades. Y luego creo que nosotros tenemos que seguir perfeccionando la gestión deportiva para ir disminuyendo el margen de error en las conformaciones de planteles y elecciones de cuerpos técnicos. Perfeccionar la gestión deportiva para que los jugadores del fútbol formativo lleguen cada vez mejor preparados, porque en Chile tenemos un tema que los jugadores se demoran en madurar. En Argentina, el otro día vino Boca y sus dos mejores jugadores, Aranda y Delgado, tenían 18 y 20 años.

El fútbol chileno

Cuando Tagle asumió, en una conversación con la Facultad de Derecho UC, dijo que sus sueños eran un Estadio San Carlos “moderno y ampliado” y un título internacional. “Faltó el título internacional. Yo creo que se nos va a dar en algún momento”, dice.

- Siguiendo esa comparación con Boca Juniors, ¿qué tan lejos estamos de Argentina o Brasil como industria?

- Es curioso, porque hay varias cosas en que el fútbol chileno está por sobre esos países de mayor éxito. Me refiero a la organización, a la seriedad, al fair play, al hecho de que a los jugadores se le respetan los contratos. Nosotros traemos mucho jugador argentino y están agradecidos de que se cumple todo lo que se promete, que se les paga el sueldo como corresponde. Argentina es un caos. Tenemos un tema de materia prima de jugadores que obviamente es menor que el que puede tener Argentina, Brasil y el propio Uruguay. Eso será para otro análisis, pero cuesta más encontrar jugadores. Pero tenemos buenas bases organizacionales y económicas como para poder dar un salto.

El chileno no es tan futbolero en general y tiene muchas opciones de entretenimiento. En Argentina todos los estadios están llenos y se juega toda la semana, en Brasil igual. Yo creo que el tema está ahí, en afinar el ojo para captar jóvenes, que el fútbol sea más atractivo.

- El negocio es criticado por las relaciones con representantes y casas de apuestas, entre otros. ¿Hay una crisis del fútbol?

- Yo pienso que el gran tema, que yo creo que en Católica sí lo tenemos, es que haya una mayor identificación de los propietarios de los clubes y sus comunidades.

Hay que recordar que el modelo de la sociedad anónima surgió luego de que los dos clubes de mayor convocatoria cayeron en quiebra. El modelo anterior al que algunos quieren volver llevó a Colo-Colo y la U a la quiebra. Para mí, parte del éxito de Católica es que siempre los que estamos ahí son todos hinchas de Católica. En Cruzados nunca ha habido un reparto de dividendos. La gente sólo ha invertido en Cruzados.

¿Fútbol judicializado?

Siguiendo esa línea, Tagle asegura que está “100% de acuerdo” con eliminar la multipropiedad, tener transparencia total en la propiedad de los clubes y que el negocio de los representantes esté totalmente separado. Por eso, dice, estuvo “un 90% de acuerdo” con la Ley de Sociedades Anónimas que se aprobó en el Congreso.

- ¿Cuál es el 10% que no le gustó?

- Es todo el capítulo que alteró el gobierno corporativo tanto de la Federación como de la ANFP, dejando muchos vacíos, aspectos que van a generar controversia. En concreto, el efecto de la ley es que la ANFP debe transformarse en una sociedad anónima y no establece una fórmula para transformar una asociación en una sociedad anónima. Eso no está. Yo estudié cómo transformar una limitada a una sociedad anónima o una anónima en una SpA, pero no está el transformar una corporación. Por tanto, hay que crear una sociedad nueva y traspasar todos los activos que tiene la ANFP, y sobre esa materia hay mucha incertidumbre. ¿A qué valor? ¿Cuál va a ser el impacto tributario y económico de eso? Hay un vacío.

Otro punto es que los accionistas de esa sociedad anónima serán los clubes profesionales. Entonces cuando un club descienda y salga del profesionalismo, tendría que transferirle su acción al club que asciende, y la Ley no dice nada de eso. Yo anticipo que habrá conflicto. (...) yo como abogado corporativo he visto cuando a un accionista lo quieren sacar forzadamente de una sociedad, normalmente es mediante un litigio, es muy raro que sea amistoso.

- ¿O sea es un problema meramente técnico?

- Son errores técnicos que yo traté de discutir a nivel técnico y que fue imposible tanto a nivel político como mediático. Son temas que no eran para discutirlos en Los Tenores de ADN, era para discutirlos en una mesa de trabajo con abogados, con economistas y después a nivel de la Federación (...) Y uno ve ahora que ya se está empezando a aparecer una disputa sobre quién va a controlar esa Federación.

- ¿Quiénes serían los indicados para controlarla?

- El fútbol profesional tiene que ser el que tenga preponderancia en la administración de la Federación y de las elecciones, porque las selecciones se arman de los futbolistas formados en los clubes y son los que tienen el conocimiento de cómo debe organizarse una selección y cómo debe trabajar. El fútbol profesional debiera ser, como es hasta ahora, la voz principal en lo que es el manejo de la Federación. Y eso ahora está en duda porque hay una ambigüedad bastante grande y poca claridad respecto de cómo va a ser el gobierno corporativo de la Federación.

- ¿Entonces cree que va a haber una mayor judicialización y politización del fútbol?

- Sin duda. Vamos a experimentar tanto a nivel de Liga como de Federación una Ley que es refundacional en ese aspecto. El fútbol lo que necesita hoy son más certidumbres, y esta ley trae una gran cantidad de incertidumbres. Entonces cuando el senador (Matías) Walker dice que con esta Ley van a venir muchos más inversionistas, que van a invertir family offices… yo le dije: “Matías, lo que hay es una tremenda incertidumbre, porque nadie sabe cómo va a ser el nuevo estatuto de la ANFP”. Hay muchos intereses y uno los ve. Y cuando algunos de esos intereses me vieron a mí como un posible candidato y una posible amenaza, bastó para que me hicieran una guerra sucia brutal. No me he candidateado ni me pretendo candidatear, y mi intención es volver al estudio de abogados Prieto.