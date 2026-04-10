Fin de una era: Juan Tagle no se presentará a la reelección para el directorio de Cruzados
Luego de 10 años como presidente, el directivo confirmó que dejará la sociedad que controla el club Universidad Católica.
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La tarde de este viernes, a través de una carta abierta, Juan Tagle anunció que no se presentará a la elección de directorio en Cruzados S.A. en la próxima junta de accionistas pactada para el 20 de abril, poniendo fin así a casi 10 años como presidente de la sociedad y 16 años como miembro del directorio.
“Cruzados ha sido una parte muy importante de mi vida personal y profesional, y el camino recorrido ha estado marcado por enormes desafíos, aprendizajes y, sobre todo, por el privilegio de trabajar junto a personas extraordinarias con quienes logramos avanzar de manera significativa en el desarrollo, profesionalización y consolidación de Cruzados”, expresó Tagle en su carta abierta.
Durante su mandato, logró mejorar la estructura organizacional de la institución tanto en la sociedad, como también en materia deportiva, obteniendo seis títulos del Campeonato de Primera División (entre ellos el recordado tetracampeonato del 2018-2021), pero destacando el hito más importante, a su criterio, durante su gestión: la construcción del nuevo estadio Claro Arena.
Hizo un agradecimiento especial a los accionistas “quienes no solo confiaron en mí durante todo este tiempo, sino que también respaldaron con convicción un proyecto institucional exigente y de largo plazo. Su apoyo fue fundamental para impulsar decisiones estratégicas que hoy permiten contar con un club más sólido, moderno y competitivo. En especial, agradecer a los accionistas que aportaron importante capital para financiar nuestra nueva casa, en momentos de mucha incertidumbre. Quedarán en la historia grande de la UC”, agradeció.
“Como es natural en organizaciones dinámicas, los ciclos se renuevan. Les deseo el mayor de los éxitos a quienes liderarán este nuevo período. Su gestión será clave para continuar fortaleciendo esta institución, y contarán siempre con mi apoyo. Estoy convencido de que las bases construidas permitirán seguir avanzando con fuerza y ambición”, expresó en el cierre de su carta.
Por ahora, queda esperar a la junta de accionistas en unas dos semanas más para conocer quién será el sucesor de Tagle en la dirección de la firma.
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