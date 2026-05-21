Corte de París declara a Airbus y Air France culpables de homicidio involuntario en accidente aéreo de 2009

Con ello, la justicia francesa revocó la absolución dictada en primera instancia en 2023 y consideró a ambas compañías como “únicas responsables” de la peor catástrofe aérea vinculada a compañía francesa que dejó 228 muertos entre pasajeros y tripulantes.

El Tribunal de Apelaciones de París declaró culpables a Airbus y Air France por homicidio involuntario por negligencia en el accidente del vuelo AF447 ocurrido en 2009 entre Río de Janeiro y París, tragedia que dejó 228 muertos entre pasajeros y tripulantes.

Con ello, la justicia francesa revocó la absolución dictada en primera instancia en 2023 y consideró a ambas compañías como “únicas responsables” de la peor catástrofe aérea vinculada a Air France.

Asimismo, la corte impuso a cada empresa la multa máxima contemplada para personas jurídicas en este proceso penal equivalente a 225.000 euros (US$ 256 mil aproximadamente).

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El fallo marca un nuevo hito en un proceso judicial que se ha extendido por 17 años y que ha enfrentado a dos de las compañías más emblemáticas de Francia con los familiares de las víctimas, en su mayoría francesas, brasileñas y alemanas. Según abogados del caso, todavía podrían presentarse recursos ante el Tribunal Supremo francés.

Hace tres años, el tribunal correccional de París había absuelto a Airbus y Air France al considerar que, pese a existir “imprudencias” y “negligencias”, no se había demostrado un vínculo causal suficientemente claro con el accidente.

Sin embargo, concluyó ahora que sí existió una relación directa entre las fallas detectadas y la cadena de acontecimientos que terminó con la caída del avión en medio del Atlántico.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que las faltas cometidas por Airbus y Air France estaban “caracterizadas” y contribuyeron “de forma cierta” al accidente.