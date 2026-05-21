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Corte de París declara a Airbus y Air France culpables de homicidio involuntario en accidente aéreo de 2009

Con ello, la justicia francesa revocó la absolución dictada en primera instancia en 2023 y consideró a ambas compañías como “únicas responsables” de la peor catástrofe aérea vinculada a compañía francesa que dejó 228 muertos entre pasajeros y tripulantes.

Por: Reuters, editado por Karen Flores.

Publicado: Jueves 21 de mayo de 2026 a las 10:24 hrs.

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<p>Corte de París declara a Airbus y Air France culpables de homicidio involuntario en accidente aéreo de 2009</p>

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