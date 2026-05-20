Nvidia no convence al mercado pese a mejores resultados de lo esperado y de aumentar la recompensa a sus accionistas
El fabricante de chips para la IA reportó ingresos sobre los US$ 81.000 millones, por sobre las expectativas, y dijo que devolverá más de US$ 80.000 millones a sus accionistas al cosechar los frutos del auge de la IA.
Noticias destacadas
Nvidia presentó este miércoles resultados trimestrales mejores a los esperados por el mercado, consolidando su posición como una de las compañías más beneficiadas por el auge de la inteligencia artificial.
La firma liderada por Jensen Huang informó ingresos por US$ 81.620 millones durante su primer trimestre fiscal, superando las proyecciones de analistas, que apuntaban a US$ 78.860 millones. Asimismo, las ganancias ajustadas por acción alcanzaron US$ 1,87, frente a los US$ 1,76 estimados por el consenso del mercado.
"La construcción de fábricas de IA -la mayor expansión de infraestructura de la historia de la humanidad- se está acelerando a una velocidad extraordinaria", dijo Huang en un comunicado, donde agregó que "la IA génica ha llegado, realizando trabajo productivo, generando valor real y escalando rápidamente en empresas e industrias".
En ese marco, Nvidia ofreció unas previsiones que apuntan a ingresos de US$ 91.000 millones en el trimestre en curso, lo cual se impone con creces a la estimación de US$ 86.840 millones, consignada por CNBC.
A las 16:52 de esta tarde, la acción de Nvidia caía un leve 0,46% en el after market.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup chilena que digitaliza y automatiza operaciones en terreno de empresas con IA prepara expansión regional
Luuk, que desarrolló una plataforma para mejorar la gestión de procesos operacionales que integra inteligencia artificial, sumará sus primeros clientes en Colombia y Brasil.
Escala contienda por proyecto Alto Santorini en Reñaca: inmobiliaria presenta recurso de reposición a Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar
La empresa alega que la caducación del permiso de construcción no procede ya que las obras no se encuentran detenidas por abandono, sino por sentencias judiciales. El representante legal aseguró que la firma ejercerá sus “derechos en las instancias pertinentes”.
No da lo mismo: lo que dice el año de ingreso de migrantes a Chile sobre su situación de empleo
Un informe del Centro de Políticas Migratorias mostró que el período de llegada al país se asocia positivamente con el nivel de ingresos de los trabajadores extranjeros. Quienes llegaron en 2024 tienen un ingreso promedio de $ 582.638, en contraste con los $ 1.177.511 de quienes lo hicieron antes del año 2000.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete