Nvidia no convence al mercado pese a mejores resultados de lo esperado y de aumentar la recompensa a sus accionistas

El fabricante de chips para la IA reportó ingresos sobre los US$ 81.000 millones, por sobre las expectativas, y dijo que devolverá más de US$ 80.000 millones a sus accionistas al cosechar los frutos del auge de la IA.

Nvidia presentó este miércoles resultados trimestrales mejores a los esperados por el mercado, consolidando su posición como una de las compañías más beneficiadas por el auge de la inteligencia artificial.

La firma liderada por Jensen Huang informó ingresos por US$ 81.620 millones durante su primer trimestre fiscal, superando las proyecciones de analistas, que apuntaban a US$ 78.860 millones. Asimismo, las ganancias ajustadas por acción alcanzaron US$ 1,87, frente a los US$ 1,76 estimados por el consenso del mercado.

"La construcción de fábricas de IA -la mayor expansión de infraestructura de la historia de la humanidad- se está acelerando a una velocidad extraordinaria", dijo Huang en un comunicado, donde agregó que "la IA génica ha llegado, realizando trabajo productivo, generando valor real y escalando rápidamente en empresas e industrias".

En ese marco, Nvidia ofreció unas previsiones que apuntan a ingresos de US$ 91.000 millones en el trimestre en curso, lo cual se impone con creces a la estimación de US$ 86.840 millones, consignada por CNBC.

A las 16:52 de esta tarde, la acción de Nvidia caía un leve 0,46% en el after market.