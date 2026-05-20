Wall Street espera con alzas los resultados de Nvidia

Un positivo pronóstico de Nvidia puede reactivar el rally y el apetito por el riesgo. Los inversionistas están optimistas. Las acciones de Nvidia suben 1,44% antes de la apertura de la sesión, impulsando con ellas al Nasdaq y el S&P500. Mientras, las acciones europeas avanzan firmes en un tercer día consecutivos de alzas, apoyadas también por la que ha sido la mejor temporada de resultados para las empresas de la región en tres años.

Nvidia presentará sus resultados trimestrales tras el cierre de la sesión, y analistas proyectan un potencial de movimiento de 5% en el valor de la acción. Con una capitalización de mercado de US$5,4 billones, un movimiento de tal magnitud tiene la capacidad de mover a los índices alrededor del mundo al alza o a la baja.

El riesgo es alto. Nvidia ha acostumbrado al mercado a presentar cifras mayores a las esperadas, pero el factor sorpresa se va agotando y es cada vez más difícil lograr alzas importantes tras los reportes. Analistas tendrán la mirada puesta en la demanda desde el sector de centros de datos por los chips y procesadores de alta gama de Nvidia. La clave estará en los pronósticos de demanda que presente la empresa y, sobre todo, qué capacidad tiene para aumentar su producción.

La presentación de Nvidia llega precedida por recientes dudas y tomas de ganancias en mercados altamente expuestos al ecosistema de la IA. El Nikkei cayó hoy 1,23%, marcando cinco sesiones a la baja. El Kospi coreano y el índice de Taiwán operaron con pérdidas algo más moderadas.

El anuncio de una posible huelga en Samsung Electronics encendió las alertas del sector tecnológico. La empresa es la principal proveedora de chips de memoria, teniendo el potencial de paralizar o retrasar los planes de producción de tecnológicas alrededor del mundo.

¿Puede un positivo reporte de Nvidia hacer olvidar al mercado otros riesgos? Hasta ahora el optimismo en la IA ha cumplido esa misión. Pero las caídas recientes en los bonos han puesto ese optimismo en riesgo.

Las tasas de los bonos de largo plazo se moderan esta mañana, pero transan todavía en niveles no vistos desde 2007-2008. En Reino Unido, una inesperada desaceleración de la inflación en abril (2,8% desde 3,3% en marzo) ayudó a reducir la presión sobre los bonos y expectativas de múltiples alzas de interés de parte del Banco de Inglaterra.

Los bonos estadounidenses también operan con cierta estabilidad, pero la tasa de los papeles a 10 años se mantiene por sobre el 4,6% y la de 30 años llega a 5,17%. Niveles que en episodios pasados han sido factor de caídas en las acciones.

Por ahora, los inversionistas evitan hacer grandes movimientos contra la renta variable, ante expectativas de que una negociación entre EEUU e Irán estaría cerca. Hay reportes del paso de dos buques de bandera china a través del estrecho de Ormuz. Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán con “un gran golpe” de no llegar a un acuerdo pronto.

Previo a los resultados de Nvidia, dos importantes retailers -TJMaxx y Target- presentarán sus cifras antes del inicio de la sesión.

El mercado también está pendiente de la inscripción de la IPO de SpaceX, la empresa de viaje espacial de Elon Musk. Goldman Sachs sería el banco líder de la operación, que podría concretarse a mediados de junio.

En la portada de Diario Financiero: Kast remueve a ministras Steinert y Sedini y busca reordenar la agenda de cara al 1 de junio. Cochilco vuelve a subir proyección para su precio en 2026, pero anticipa caída en la producción de Chile.

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