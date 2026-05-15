Bonos caen y alza de tasas de interés amenaza el rally tecnológico

Tras días, si acaso no semanas, optando por ignorar las presiones inflacionarias, los mercados ceden. Los índices accionarios marcan fuertes caídas en reacción al alza de las tasas de interés, especialmente de los bonos del Tesoro.

La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping concluyó sin avances concretos para resolver la crisis en Irán y reabrir el estrecho de Ormuz. El petróleo marca un nuevo salto, impulsando las expectativas inflacionarias. El barril de crudo Brent ya avanza hacia los US$110 y el WTI se acerca a los US$105. El dólar sube de la mano del petróleo a su mayor nivel en seis semanas.

Los bonos recogen las expectativas de mayor inflación. Los bonos de los países de la Eurozona registran caídas y los bonos británicos se ven afectados además por la debilidad del gobierno de Keir Starmer, que lleva las tasas a su mayor nivel desde fines de los 90s. En el caso de los papeles japoneses, las tasas marcan un nivel récord.

Las tasas de los papeles del Tesoro rompen niveles incómodos para ubicarse en cifras no vistas desde el golpe arancelario de marzo-abril 2025. La tasa de los papeles del Tesoro a 2 años rompe el 4%, la tasa a 10 años se ubica en 4,54% y el rendimiento a 30 años marca 5,09%.

El mercado está acelerando el ajuste en sus expectativas en torno a la Fed después de positivos reportes de ventas de retail y empleo en EEUU. El mercado está dando una probabilidad de 45% a un alza de tasas este año, y apenas un 1% de chance de un recorte.

Las acciones ya no pueden evitar el impacto del cambio de escenario. Las acciones emergentes pierden 2,5%. El Kospi coreano se hunde 6,12% en la sesión, dejando en evidencia la vulnerabilidad del rally tecnológico. Los futuros de los índices estadounidenses se alinean para una apertura con pérdidas, con el Nasdaq registrando las mayores caídas.

Desde Beijing, Trump aseguró que EEUU y China comparten la idea de que Irán no debería tener un arma nuclear. Pero más allá de ambos líderes destacando lo positivo del encuentro, el mercado no recibió ninguna señal de avances concretos ya sea en materia comercial o en acciones concretas para reabrir el estrecho de Ormuz.

En nuestro podcast especial de esta semana, Isidora Puga, historiadora y académica de la U. de los Andes, analiza el encuentro entre Trump y Xi.

En la portada de Diario Financiero: La energía enciende el M&A: Toesca y Marubeni inician venta de GasValpo y fondo de EEUU prepara salida de Gasmar. El Gobierno designa nuevos directores de Codelco y Bernardo Fontaine asumirá como presidente del directorio.

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