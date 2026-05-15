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Bonos caen y alza de tasas de interés amenaza el rally tecnológico

El mercado despierta a la amenaza de las presiones inflacionarias.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 07:30 hrs.

Bonos inflación IA estrecho de ormuz Trump Xi Jinping
<p>Bonos caen y alza de tasas de interés amenaza el rally tecnológico</p>

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