Wes Streeting renuncia al gobierno británico y se prepara para desafiar a Keir Starmer

La salida del exsecretario de Salud abre la puerta a una disputa por el liderazgo laborista en medio de la presión sobre el primer ministro tras malos resultados electorales.

Wes Streeting renunció como secretario de Salud de Keir Starmer, allanando el camino para desafiar al primer ministro británico por su cargo.

“Ahora está claro que usted no liderará al Partido Laborista en la próxima elección general y que los parlamentarios y sindicatos laboristas quieren el debate sobre lo que viene después”, escribió Streeting en una carta dirigida a Starmer que publicó en X. Agregó que quería ver “el mejor grupo posible de candidatos” compitiendo para reemplazar al primer ministro.

La salida de Streeting eleva la posibilidad de una inminente contienda por el liderazgo, en la que Starmer tendrá que defenderse de rivales como el parlamentario de 43 años por Ilford North, además de otros potenciales contendores.

El rendimiento del bono británico a 30 años, más sensible a los riesgos fiscales y políticos que los papeles de menor plazo, recortó brevemente sus pérdidas. A las 13:04 horas en Londres, caía alrededor de cinco puntos base hasta 5,69%.

Starmer lucha por mantenerse como primer ministro después de que casi una cuarta parte de su Partido Laborista pidiera públicamente su renuncia tras los desastrosos resultados de las elecciones locales de la semana pasada.

Streeting es solo una de las figuras del partido que probablemente buscarán competir en caso de una contienda formal por el liderazgo. La exviceprimera ministra Angela Rayner dijo el jueves por la mañana que fue exonerada de irregularidades en una investigación sobre sus asuntos tributarios, mientras que una amplia facción de la izquierda laborista trabaja para asegurar un escaño parlamentario al alcalde de Manchester, Andy Burnham, quien no puede postular sin uno.

Para que Starmer enfrente un desafío formal por el liderazgo, un potencial sucesor tendría que ser nominado por el 20% de los parlamentarios laboristas. Actualmente, el partido tiene 403 diputados, lo que sitúa ese umbral en 81. La contienda posterior se decidiría mediante votos preferenciales de miembros y afiliados del Partido Laborista, con la elegibilidad exacta determinada por el órgano rector de la colectividad.

Streeting protagonizó un notable quiebre público con Starmer en noviembre, cuando aliados del primer ministro acusaron al entonces ministro de estar preparando una candidatura al liderazgo. Él respondió concediendo entrevistas a medios de comunicación para negar las acusaciones y exigir que Starmer despidiera a cualquiera responsable de las filtraciones.

Esos enfrentamientos continuaron en el nuevo año. A mediados de enero, Streeting pareció criticar a Starmer por una serie de giros en políticas públicas, diciendo que el Partido Laborista debería proponerse “hacer las cosas bien a la primera” en 2026.

Streeting es visto como un comunicador y orador público efectivo, en contraste con Starmer, quien ha sido criticado por carecer de una narrativa política convincente tras las elecciones del 7 de mayo.

El ahora exsecretario de Salud proviene del ala derecha del laborismo, siguiendo la tradición de figuras como el ex primer ministro Tony Blair y el exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson. Sin embargo, en meses recientes ha buscado acercarse a la izquierda mediante intervenciones en temas como el conflicto en Gaza.