Trump intenta contener ofensiva de Israel en Líbano ante presión iraní

Aunque el mandatario de EEUU aseguró que Israel y Hezbolá pactaron un nuevo alto al fuego, Netanyahu no lo planteó en esos términos.

El Presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ofrecieron versiones diferentes sobre una llamada telefónica relativa a los combates en Líbano. Esto en medio de presiones de Irán, que amenazó con suspender el diálogo y con un “cierre total” de Ormuz ante las agresiones en ese frente.

Este lunes, Trump publicó en Truth Social que le solicitó al líder israelí “no realizar un ataque masivo contra Beirut, Líbano. Sus tropas dieron la vuelta. ¡Gracias, Bibi! También conversé con representantes de los líderes de Hezbolá, quienes acordaron dejar de disparar contra Israel y sus soldados”.

Sin embargo, Netanyahu no describió el acuerdo en términos tan categóricos. Si bien confirmó que Israel no atacaría objetivos en Beirut mientras Hezbolá cesara sus ataques, también afirmó que la campaña israelí en el sur del Líbano continuaría.

“Esta noche hablé con el Presidente Trump y le dije que si Hezbolá no deja de disparar contra nuestras ciudades y ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut”, declaró el líder sionistas en una publicación en redes sociales. “Nuestra postura se mantiene inalterable. Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán operando según lo previsto en el sur del Líbano”, agregó.

En tanto, Líbano confirmó que Hezbolá aceptó la propuesta estadounidense.

Los ataques planeados por Israel contra los suburbios del sur de Beirut se detendrían a cambio de que el grupo militante cesara sus ataques, informó la presidencia libanesa en un comunicado .

Trump ha afirmado repetidamente que las negociaciones avanzaban y estaban cerca de alcanzar un acuerdo, mientras ataques cruzados siguen dando cuenta de la fragilidad del alto el fuego suscrito a principios de abril.

Irán desmintió la semana pasada los informes que indicaban que un acuerdo provisional estaba cerca y este lunes declaró que actuaría con sus aliados, denominados el “Eje de la Resistencia”, contra Israel si continuaban los combates en el Líbano.