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La energía enciende el M&A: Toesca y Marubeni inician venta de GasValpo y fondo de EEUU prepara salida de Gasmar

El joint venture chileno-japonés contrató a Santander CIB para buscar a un comprador del distribuidor del combustible. Por su parte, Arroyo Investors contrató a BTG Pactual para iniciar las tratativas de su desinversión en el terminal de GLP.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Bolsa chilena Acciones Cristóbal Muñoz gas Valparaíso
<p>La energía enciende el M&A: Toesca y Marubeni inician venta de GasValpo y fondo de EEUU prepara salida de Gasmar</p>

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