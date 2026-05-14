La energía enciende el M&A: Toesca y Marubeni inician venta de GasValpo y fondo de EEUU prepara salida de Gasmar

El joint venture chileno-japonés contrató a Santander CIB para buscar a un comprador del distribuidor del combustible. Por su parte, Arroyo Investors contrató a BTG Pactual para iniciar las tratativas de su desinversión en el terminal de GLP.

El mercado local ya encontró el combustible que encenderá los motores de los grandes negocios de fusiones y adquisiciones (M&A) para la segunda mitad del año.

Durante las últimas semanas, la industria del gas se prepara para un movimiento de piezas relevantes del sector, con dos de sus principales actores avanzando en distintas etapas de procesos de venta.

La gestora Toesca y la japonesa Marubeni Corporation iniciaron el proceso de enajenación de la distribuidora de gas natural por redes GasValpo, mientras que la administradora de fondos estadounidense Arroyo Investments avanza en los preparativos para su desinversión de uno de los principales terminales de gas licuado de petróleo, Gasmar.

“Project Tiger”

Fue en agosto de 2018 cuando GV Holdings - el joint venture entre Toesca y Marubeni- adquirió GasValpo al fondo australiano Whitehelm Capital por US$ 300 millones.

Actualmente, la propiedad de la distribuidora de gas se divide entre el fondo “Toesca Infraestructura GV”, con un 41,3%, y la japonesa, que mantiene el porcentaje restante.

A meses de completar seis años de inversión, el consorcio chileno-japonés encargó al equipo chileno de Santander Corporate & Investment Banking (CIB) el proceso de venta de la distribuidora de gas natural presente en las Regiones de Valparaíso, O’Higgins, Coquimbo y Maule.

Este lunes, el brochure con la información de la empresa y la transacción llegó al escritorio de los principales inversionistas y banqueros del país, así como actores internacionales. El proceso fue bautizado por el banco de inversión como “Project Tiger”.

117 mil clientes residenciales posee GasValpo.

En un correo electrónico enviado confidencialmente a actores del mercado, Santander CIB destacó que GasValpo es una “oportunidad única para adquirir el segundo mayor distribuidor de gas natural en Chile por longitud de red y por base de clientes, operando en algunos de los mayores centros urbanos e industriales de consumo, centrados en Valparaíso, donde es el único distribuidor de gas, beneficiándose de altas barreras de entrada”.

Otro de los aspectos claves resaltados por el banco fueron “flujos de caja crecientes y predecibles impulsados por una demanda residencial y comercial estable y precios industriales indexados al dólar, lo que permite protección de márgenes”.

Con todo, al cierre de 2025 GasValpo anotó una caída del Ebitda, arrastrado por una menor demanda del segmento industrial -con clientes como la mina El Teniente de Codelco-, pero que se ha visto contenida por la demanda residencial y precios más competitivos del gas argentino importado por la compañía.

En cuanto a escalabilidad, según Santander CIB, la compañía está “posicionada estratégicamente para evolucionar hacia una plataforma integrada de soluciones energéticas, aprovechando su resiliente y cautiva base de clientes, desarrollada a través de sus negocios de distribución y comercialización de gas y caracterizada por puntos de contacto directos con clientes, para desplegar soluciones energéticas adicionales y capitalizar oportunidades inherentes a la transición energética”, sostuvo el correo.

Finalmente, añadió que GasValpo tiene una “atractiva exposición al entorno favorable para inversionistas de Chile, marco regulatorio con grado de inversión y crecimiento estructural en la demanda por soluciones energéticas más limpias y eficientes”.

En cifras, resaltó un total de 117 mil clientes residenciales, comerciales e industriales, un volumen de ventas de 173 millones cúbicos de gas por US$ 115 millones, y un Ebitda de US$ 26 millones.

Desinversión de Arroyo

Por su parte, este año el fondo “Arroyo Energy Investors Fund III”, administrado por Arroyo Investors, inició contactos con inversionistas para sondear una venta de Gasmar.

Según fuentes del mercado local e internacional consultadas por DF, la firma ya se encuentra preparando su salida del activo, el último que permanece en la cartera de su tercer fondo. La empresa mandató a BTG Pactual para liderar la operación.

A diferencia de GasValpo, la transacción aún no ha sido lanzada formalmente al mercado, comentó un inversionista que fue contactado preliminarmente por la firma.

En 2021, Arroyo adquirió Gasmar en US$ 422,5 millones a Gasco y Abastible. La compañía, dedicada a la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), opera en las regiones de Valparaíso -con su central en la comuna de Quintero- y Antofagasta, mediante su terminal en Mejillones.

En 2023, la empresa reorientó su operación hacia los servicios logísticos de recepción, almacenamiento y despacho mayorista de GLP.

El cambio hacia un modelo de negocios centrado en infraestructura fue impulsado bajo la administración de Arroyo, luego de más de tres décadas operando exclusivamente como importadora de gas.

Al igual que GasValpo, destacaría por ingresos denominados en dólares. Sin embargo, ante su perfil mayorista -vende distribuidores como Gasco, Abastible y Lipigas-, presenta ingresos fijos libres de fluctuaciones por demanda y precios.