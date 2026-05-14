IPSA abre con nueva caída y sigue al margen de la fiesta compradora de acciones tecnológicas en el mundo desarrollado

El referencial chileno fue el índice bursátil con peor desempeño del mundo este miércoles, en una quinta jornada consecutiva de pérdidas tras los altos precios al productor estadounidenses, a los que se sumaron noticias de venta de institucionales locales y un desfavorable rebalanceo de índices.

La bolsa chilena seguía perdiendo terreno en las primeras operaciones de este jueves, pues los inversionistas prefieren ir a las grandes bolsas a hacerse parte del boom de la Inteligencia Artificial (IA).

El S&P IPSA caía 0,4% a 10.351,02 puntos, todavía presiondo por SQM-B (-3,1%) y Falabella (-0,8%). El IPSA fue el selectivo bursátil con peor desempeño del mundo este miércoles, en una quinta jornada consecutiva de pérdidas tras los altos precios al productor estadounidenses, a los que se sumaron noticias de venta de institucionales locales y un desfavorable rebalanceo de índices.

En Wall Street, que viene de batir un nuevo récord, el Dow Jones escalaba 0,6%, y el S&P 500 con el Nasdaq avanzaban 0,4%. Los buenos resultados de Cisco (14,9%), un vendedor de equipos de redes, ciberseguridad, software y soluciones en la nube, reforzaban el buen momento de la apuesta por la IA.

A nivel macro, las fuertes alzas de las ventas minoristas de Estados Unidos estuvieron en línea con los pronósticos, salvo por las series centradas en componentes más fijos, ligeramente más sólidas. Por otro lado, las peticiones de subsidios por desempleo subieron más de lo esperado y por segunda semana consecutiva.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 avanzaba 0,9% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,4%. Al cierre de las bolsas asiáticas predominaron las ventas, especialmente en el CSI 300 de China continental, que cayó 1,7%.

El mercado celebra también las señales que hasta el momento ha arrojado la visita de Trump a China. Xi Jinping aseguró a los CEO de Nvidia, Tesla y Apple que el gigante asiático "se abrirá cada vez más". Según Reutes, el Presidente chino también dio cuenta de que hubo progreso en las relaciones comerciales, un tema central de la cumbre.

Mientras, el petróleo Brent se estabilizaba en niveles de US$ 105 por barril, mientras siguen estancadas las negociaciones para resolver el conflicto en el golfo Pérsico. El mercado espera que Trump inste a su homólogo chino a usar su influencia económica sobre Irán, para presionarlo a que acepte un acuerdo de paz más favorable a los intereses estadounidenses.