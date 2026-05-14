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IPSA abre con nueva caída y sigue al margen de la fiesta compradora de acciones tecnológicas en el mundo desarrollado

El referencial chileno fue el índice bursátil con peor desempeño del mundo este miércoles, en una quinta jornada consecutiva de pérdidas tras los altos precios al productor estadounidenses, a los que se sumaron noticias de venta de institucionales locales y un desfavorable rebalanceo de índices.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 09:56 hrs.

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<p>IPSA abre con nueva caída y sigue al margen de la fiesta compradora de acciones tecnológicas en el mundo desarrollado</p>

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