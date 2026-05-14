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Acción del Banco de Chile se dispara más de 5% y cierra su mejor sesión en años tras fuerte mejora del retorno de capital en abril

Los resultados suponen un punto de inflexión para el banco controlado por los Luksic y Citigroup, pues sus números venían en declive, y con ello el papel había descendido a mínimos del año.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 16:05 hrs.

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<p>Acción del Banco de Chile se dispara más de 5% y cierra su mejor sesión en años tras fuerte mejora del retorno de capital en abril</p>

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