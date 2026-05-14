Acción del Banco de Chile se dispara más de 5% y cierra su mejor sesión en años tras fuerte mejora del retorno de capital en abril
Los resultados suponen un punto de inflexión para el banco controlado por los Luksic y Citigroup, pues sus números venían en declive, y con ello el papel había descendido a mínimos del año.
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Un protagonismo sólido e inesperado tuvo el Banco de Chile en los últimos resultados preliminares de los grandes prestamistas locales, desatando un boom de compras que llevó a la acción a su mejor desempeño desde finales de 2021.
Después de quedar este miércoles en mínimos del año, el papel subió 5,3% este jueves para cerrar a $ 163,5 en la Bolsa de Santiago, y destacó como la acción con mejor desempeño del S&P IPSA, seguido por Bci (4,3%) y Santander (3,4%) en el sector financiero.
Las utilidades netas del Banco de Chile subieron más de 20% para superar los $ 130 mil millones en abril, pero lo que más llamó la atención fue el retorno de capital promedio (ROAE, sigla en inglés), una métrica de rentabilidad para los propietarios de la sociedad.
El ROAE de ese mes particular subió a 28,3%, lo que representa una mejora de 4,5 puntos porcentuales si se compara con abril del año pasado, y supera las variaciones del Bci (3,4 pp.), Santander (2,5 pp.) e Itaú (2,3 pp.).
Las operaciones de abril estuvieron marcadas por una mayor UF, que subió 0,7% mensual por el impacto del conflicto en Medio Oriente. Esto dio un respaldo a las colocaciones bancarias que se encuentran indexadas al nivel de precios.
El resultado supone un punto de inflexión para el banco controlado por los Luksic y Citigroup, pues sus números venían en declive. De hecho, aun incorporando la positiva sorpresa del pasado mes, la ganancia acumulada retrocede 8,6%, y el ROAE disminuye 2,6 pp. en el curso del año.
La expansión de las utilidades bancarias en abril "refuerza nuestra tesis sobre la alta sensibilidad de los márgenes de interés ante el escenario inflacionario actual, lo que ofrece un soporte alcista para las proyecciones del año", publicó el equipo de estudios de Bci Corredor de Bolsa.
También observó que, en materia regulatoria, el mes estuvo marcado por el anuncio de la Comisión para el Mercado Financiero sobre la habilitación de modelos internos de riesgo.
"Se estima que esta medida tendrá una incidencia cercana a los US$ 10 mil millones para la industria, al reducir la presión en el cálculo de densidad de capital y liberar espacio para el crecimiento. Este hito, sumado a la convergencia alcista en los guidances entregados durante las llamadas de resultados, fortalece los fundamentales del sector y sugiere un potencial avance en colocaciones", destacó la intermediaria.
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