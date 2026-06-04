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Lo que viene en la integración BICE-Security: fusión de AGF y corredoras, potenciar negocio en Perú y crecer en financiamiento automotriz

Al cierre del primer trimestre de este año, el grupo había ejecutado cerca del 70% de los gastos de la fusión.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 20:30 hrs.

Banca Banco Bice AGF Perú Sofía Fuentes junta de accionistas automotriz
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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