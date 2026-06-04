Lo que viene en la integración BICE-Security: fusión de AGF y corredoras, potenciar negocio en Perú y crecer en financiamiento automotriz
Al cierre del primer trimestre de este año, el grupo había ejecutado cerca del 70% de los gastos de la fusión.
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A poco más de dos años de anunciar la fusión entre Bicecorp y Grupo Security, la integración de ambas compañías entró en su recta final.
Fuentes cercanas al holding señalaron a DF que, al cierre del primer trimestre de este año, el grupo ya había ejecutado cerca del 70% de los gastos del proceso de integración y trabaja en los últimos hitos operativos y societarios para completarlo durante el primer trimestre de 2027.
Los avances ya comienzan a reflejarse en los resultados. A marzo de este año, Grupo BICE -entidad resultante de la fusión- reportó utilidades por $ 94.486 millones, un alza de 76,8% respecto de igual lapso en 2025.
Esta operación ha sido seguida de cerca por el mercado y entre conocedores de fusiones bancarias, la integración es considerada una de las más ordenadas de los últimos años, especialmente al compararla con procesos que se han extendido por más tiempo o han enfrentado mayores complejidades operativas.
En este caso, atribuyen parte de ese buen desempeño a una estructura de liderazgo que ha concentrado la coordinación e implementación en cuatro ejecutivos: se trata del presidente de BICE, Luis Felipe Gazitúa; el gerente general del holding, Juan Eduardo Correa; el gerente general de Banco BICE, Alberto Schilling; y el gerente general de BICE Vida, Andrés Varas.
El proceso ha sido liderado por el presidente de BICE, Luis Felipe Gazitúa; el gerente general del holding, Juan Eduardo Correa; el gerente general de Banco BICE, Alberto Schilling, y el gerente general de BICE Vida, Andrés Varas.
Juntas de accionistas
Y durante este año, varios de los hitos contemplados en la hoja de ruta comienzan a tomar forma. El 1 de junio se avanzó con la integración de las corredoras de seguros.
Mientras que para el 11 de junio están convocadas las juntas extraordinarias de accionistas de las administradoras generales de fondos (AGF), donde se votará su fusión. Cinco días después será el turno de las corredoras de bolsa.
La continuidad del equipo que lidera el proceso también ha sido tema de conversación en el mercado. Hace poco más de un mes, Gazitúa asumió la presidencia de Entel, lo que abrió especulaciones respecto de una eventual salida de la presidencia de Grupo BICE.
Sin embargo, fuentes cercanas al ejecutivo aseguran que dejar el cargo no estaría dentro de sus planes.
En paralelo, la entidad avanza en otro de los desafíos propios de una integración de esta magnitud: la reorganización física de sus equipos y operaciones.
Tras la fusión, el grupo quedó con tres edificios emblemáticos. El principal, ligado históricamente a Bicecorp, ubicado en la intersección de Alsacia con Apoquindo, alberga el área corporativa junto con equipos que ya completaron su integración. A ello se suma la Torre Las Condes, ubicada en Apoquindo con Gertrudis Echeñique.
Mientras, en Apoquindo 3150 -inmueble que pertenecía a Grupo Security- además de las oficinas existentes, se trabaja en la habilitación de un nuevo casino para los trabajadores.
Por su parte, BICE Vida ocupa espacios en sus oficinas ubicadas en Providencia con La Concepción y en Augusto Leguía 70, edificio donde anteriormente operaba Vida Security.
Financiera automotriz
La plana ejecutiva también busca potenciar el negocio de financiamiento automotriz a través de BK Servicios Financieros.
Según estimaciones de la industria, la compañía posee cerca del 10% de participación en ese mercado. Actualmente, mantiene alianzas con Kaufmann y Andes Motor, aunque la firma buscaría ampliar los acuerdos comerciales para aumentar su cuota de mercado.
A ello se suma la apuesta por fortalecer la presencia en Perú. En febrero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó iniciar la organización de BK Empresas de Crédito bajo la Ley General del Sistema Financiero de ese país.
Los números
A nivel de cifras, la fusión marcha con viento a favor. En el negocio bancario, Banco BICE registra una participación de 8,19% en colocaciones comerciales y de 6,58% en colocaciones totales. Una vez concluido el proceso, se estima que el holding alcanzará activos consolidados superiores a US$ 37.000 millones.
Durante el primer trimestre, Banco BICE consolidado registró una utilidad atribuible a los propietarios de $ 59.911 millones, equivalente a un crecimiento de 55% respecto del mismo período del año anterior.
En seguros, BICE Vida alcanzó ganancias por $ 27.741 millones durante los primeros tres meses del año, lo que representó un aumento de 163,3% frente al mismo lapso de 2025.
Asimismo, se ubica como el cuarto administrador de fondos mutuos del mercado, con una participación de 10,3% en administración de activos.
En otros negocios, Travel Security mantiene una participación de mercado cercana al 14%.
En tanto, el 18 de mayo la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aprobó la disolución legal de BICE Factoring, filial de Banco BICE, con el objetivo de ofrecer los productos de factoraje únicamente a través de Factoring Security.
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