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Tornel debuta ante el mercado con norma que podría ahorrar en hasta US$ 10.000 millones en capital de la banca

En el marco de Basilea III, y en su debut ante la industria, la presidenta de la CMF definió la hoja de ruta del regulador y abordó los próximos pasos regulatorios.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 12:18 hrs.

CMF regulador Banca bancos Sofía Fuentes
<p>Tornel debuta ante el mercado con norma que podría ahorrar en hasta US$ 10.000 millones en capital de la banca</p>

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