Tornel debuta ante el mercado con norma que podría ahorrar en hasta US$ 10.000 millones en capital de la banca
En el marco de Basilea III, y en su debut ante la industria, la presidenta de la CMF definió la hoja de ruta del regulador y abordó los próximos pasos regulatorios.
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La implementación de modelos internos -uno de los hitos más esperados por la banca en el marco de Basilea III- comienza a tomar forma en Chile, luego de años de avances en la agenda regulatoria.
Este martes, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Caterine Tornel, debutó ante la industria financiera y expuso por primera vez como nueva timonel del regulador. La instancia tuvo lugar en el seminario organizado por Clapes UC, denominado “Mercado de Capitales: Grandes desafíos 2026-2030”.
Si bien, durante su presentación Tornel delineó la hoja de ruta del organismo para el desarrollo del mercado de capitales, la instancia también marcó el punto de partida para anunciar la implementación de estos modelos en el país.
“Los modelos internos son un anhelo largo de la CMF porque son parte de Basilea III, y no habíamos podido avanzar en esto porque veníamos en la implementación de los grandes requerimientos de Basilea. Pero, en esta nueva etapa sí tenemos los recursos para armar un equipo especializado para la validación de modelos internos”, planteó.
Añadió que, se hace necesario “salirnos de un traje estándar que no le queda bien a todo el mundo, y que cada banco tenga su propio modelo de riesgo, que responda a los segmentos específicos donde se encuentra”.
Los modelos internos de riesgo corresponden a metodologías desarrolladas por los propios bancos para medir exposiciones a riesgo de crédito, mercado u operacional.
Reducir la densidad de activos ponderados por riesgo
En su presentación, Tornel explicó que actualmente la densidad de los activos ponderados por riesgo bajo el modelo estándar se ubica en torno a 67% en Chile, lo que sitúa al país por sobre otras jurisdicciones comparables bajo Basilea III.
De avanzar hacia esquemas internos, las estimaciones del regulador apuntan a que este indicador podría reducirse a 53%.
Según explicó la presidenta de la CMF, esto implicaría “en términos de ahorro de capital US$ 10 mil millones. Es una cifra muy relevante y se mejoraría en 375 puntos base el índice de adecuación de capital”.
Asimismo, afirmó que ya se aprobó un presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos (Dipres), “dedicado especialmente para armar un equipo que se va a dedicar a hacer esta validación de modelos internos”.
Consultada por la prensa sobre el monto, Tronel precisó que asciende a $ 100 millones para el primer año de implementación, cifra que aseguró se revisará en los ejercicios posteriores.
Tornel también adelantó que el proceso para que los bancos comiencen a presentar sus modelos se abrirá “en el corto plazo”, y que espera que en un plazo de dos meses el equipo encargado de su revisión debería estar completamente conformado.
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