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Xi Jinping asegura a CEOs de Nvidia, Tesla y Apple que China “se abrirá cada vez más”

Líderes empresariales estadounidenses destacan la “gran importancia” del mercado chino durante visita a Beijing junto a Donald Trump.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 08:31 hrs.

<p>Xi Jinping asegura a CEOs de Nvidia, Tesla y Apple que China “se abrirá cada vez más”</p>

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