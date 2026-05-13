Bolsa chilena abre en rojo y el IPSA pierde los 10.500 puntos tras masivo aumento de los precios al productor estadounidenses

El índice principal de abril subió 1,4%, y la serie que excluye alimentos y energía avanzó 1% mes a mes, ambas más que duplicando las estimaciones de consenso, y desde series de marzo revisadas al alza. Todo esto sigue a un IPC levemente sobre los pronósticos.

Las bolsas de Santiago y Nueva York retrocedían este miércoles, viendo que los últimos precios al productor de Estados Unidos resultaron ser mucho más altos de lo que se tenía previsto. El mercado está expectante a la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping.

Tras cerrar en mínimos de cinco semanas, el S&P IPSA chileno caía 1,4% a 10.496,44 puntos, presionado por SQM-B (-4,5%) y, nuevamente, por Falabella (-1,3%), Cencosud (-1,2%) y Latam (-0,9%).

Las tres últimas son acciones sensibles a las consecuencias económicas que supone el conflicto en Medio Oriente, mientras que SQM ha subido con fuerza a medida que el litio -así como el cobre- resurge como un commodity ganador de la crisis.

En Wall Street, el Dow Jones caía 0,6% y el S&P 500 bajaba 0,2%, aunque el Nasdaq ganaba 0,2%. En Europa continental había ciertos ánimos de recuperación, pues el Euro Stoxx 50 crecía 0,3%, mientras que la bolsa de Londres no tenía cambios relevantes. Al cierre de Asia, el CSI 300 (1%) de China continental lideró una jornada en generla alcista.

Los precios al productor de EEUU subieron mucho más de lo esperado en la lectura de abril: el índice principal avanzó 1,4%, y la serie que excluye alimentos y energía aumentó 1% mes a mes, ambas más que duplicando las estimaciones de consenso, y desde series de marzo revisadas al alza. Todo esto sigue a un IPC levemente sobre los pronósticos.

Tema clave de la semana restante será la cumbre entre Trump y Xi. El Presidente de EEUU ya aterrizó en China para las conversaciones que empezarán mañana jueves y se extenderán hasta el viernes, en la primera visita por parte de un mandatario estadounidense desde el inicio del primer gobierno de Trump.

Analistas han señalado que el republicano estaría interesado en lograr un mayor respaldo de China en sus puja con Irán para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra, tomando en cuenta que Beijing es el mayor importador de crudo iraní. Este, por su parte, podría buscar que Washington relaje sus compromisos con Taiwán.

En todo caso, buena parte de los objetivos de la reunión gira en torno al comercio bilateral entre ambas potencias, incluyendo una extensión de la tregua arancelaria de un año que se anunció en octubre de 2025, la creación de una junta de comercio y la moción estadounidense para que China abra más su mercado.