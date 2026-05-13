Bolsa chilena abre en rojo y el IPSA pierde los 10.500 puntos tras masivo aumento de los precios al productor estadounidenses
El índice principal de abril subió 1,4%, y la serie que excluye alimentos y energía avanzó 1% mes a mes, ambas más que duplicando las estimaciones de consenso, y desde series de marzo revisadas al alza. Todo esto sigue a un IPC levemente sobre los pronósticos.
Noticias destacadas
Las bolsas de Santiago y Nueva York retrocedían este miércoles, viendo que los últimos precios al productor de Estados Unidos resultaron ser mucho más altos de lo que se tenía previsto. El mercado está expectante a la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping.
Tras cerrar en mínimos de cinco semanas, el S&P IPSA chileno caía 1,4% a 10.496,44 puntos, presionado por SQM-B (-4,5%) y, nuevamente, por Falabella (-1,3%), Cencosud (-1,2%) y Latam (-0,9%).
Las tres últimas son acciones sensibles a las consecuencias económicas que supone el conflicto en Medio Oriente, mientras que SQM ha subido con fuerza a medida que el litio -así como el cobre- resurge como un commodity ganador de la crisis.
En Wall Street, el Dow Jones caía 0,6% y el S&P 500 bajaba 0,2%, aunque el Nasdaq ganaba 0,2%. En Europa continental había ciertos ánimos de recuperación, pues el Euro Stoxx 50 crecía 0,3%, mientras que la bolsa de Londres no tenía cambios relevantes. Al cierre de Asia, el CSI 300 (1%) de China continental lideró una jornada en generla alcista.
Los precios al productor de EEUU subieron mucho más de lo esperado en la lectura de abril: el índice principal avanzó 1,4%, y la serie que excluye alimentos y energía aumentó 1% mes a mes, ambas más que duplicando las estimaciones de consenso, y desde series de marzo revisadas al alza. Todo esto sigue a un IPC levemente sobre los pronósticos.
Tema clave de la semana restante será la cumbre entre Trump y Xi. El Presidente de EEUU ya aterrizó en China para las conversaciones que empezarán mañana jueves y se extenderán hasta el viernes, en la primera visita por parte de un mandatario estadounidense desde el inicio del primer gobierno de Trump.
Analistas han señalado que el republicano estaría interesado en lograr un mayor respaldo de China en sus puja con Irán para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra, tomando en cuenta que Beijing es el mayor importador de crudo iraní. Este, por su parte, podría buscar que Washington relaje sus compromisos con Taiwán.
En todo caso, buena parte de los objetivos de la reunión gira en torno al comercio bilateral entre ambas potencias, incluyendo una extensión de la tregua arancelaria de un año que se anunció en octubre de 2025, la creación de una junta de comercio y la moción estadounidense para que China abra más su mercado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Asesor de Constructora Oval advierte que empresas más expuesta a vivienda social “pueden verse muy, muy complicadas" por recorte al subsidio DS49
Roberto Darrigrandi señala que si los próximos llamados no compensan la reducción “a fin de año o principios del próximo año” podrían comenzar a evidenciarse mayores problemas financieros en empresas ligadas al segmento.
Presidente del TDLC endurece alerta por recortes presupuestarios: "El papel de Chile como referente en materia de competencia en la región se ve reducido"
En la Cuenta Pública de la entidad, Nicolás Rojas criticó que las restricciones "se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia".
Gobierno pierde su primer subsecretario: Rafael Araos renuncia al Ministerio de Ciencia por diferencias con Ximena Lincolao
Junto con el funcionario, también dejaron la cartera su jefa de gabinete y la jefa de la división jurídica. En reemplazo de Araos, asumió como subsecretaria subrogante Carolina Rossi, quien se desempeñaba como jefa de la división de Tecnología Emergente de la cartera.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete