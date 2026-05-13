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Bolsa chilena abre en rojo y el IPSA pierde los 10.500 puntos tras masivo aumento de los precios al productor estadounidenses

El índice principal de abril subió 1,4%, y la serie que excluye alimentos y energía avanzó 1% mes a mes, ambas más que duplicando las estimaciones de consenso, y desde series de marzo revisadas al alza. Todo esto sigue a un IPC levemente sobre los pronósticos.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 09:47 hrs.

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<p>Bolsa chilena abre en rojo y el IPSA pierde los 10.500 puntos tras masivo aumento de los precios al productor estadounidenses</p>

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