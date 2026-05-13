Dólar profundiza su caída a $ 890 tras nuevo récord del cobre y pese a sorpresa al alza en precios al productor de EEUU

BBVA inició este martes una posición bajista en el dólar-peso con precio objetivo en $ 858, motivado por el rally del metal, la agenda pronegocios del Gobierno y un eventual giro hacia una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central. El contrato Comex se acercó a US$ 6,7 en la jornada asiática.

El dólar abrió a la baja este miércoles en Chile, a medida que la fuerte escalada de precios del cobre a nuevos máximos históricos sigue protegiendo al peso chileno de los impactos económicos de Medio Oriente, que hoy generan más preocupaciones con la fuerte sorpresa al alza en los precios al productor de Estados Unidos.

La paridad local caía $ 7,2 a $ 890,1 poco después de la apertura, tras una sesión de martes en la que el peso chileno mostró una importante resiliencia, apoyado en las buenas noticias del mercado cuprífero.

El cobre Comex escalaba 1,6% a US$ 6,63 por libra, habiendo alcanzado un nuevo récord intradiario en la jornada asiática, donde cotizó a US$ 6,69. Mientras el petróleo Brent se estabilizaba en US$ 107,8 el barril, los rendimientos del Tesoro subían levemente y el dollar index se fortalecía 0,3%.

Los precios al productor de EEUU subieron mucho más de lo esperado en la lectura de abril. El índice principal avanzó 1,4%, y la serie que excluye alimentos y energía aumentó 1% mes a mes, ambas más que duplicando las estimaciones de consenso, y desde series de marzo revisadas al alza. Todo esto sigue a un IPC levemente sobre los pronósticos.

Pero el cobre sigue ofreciéndole un soporte al peso chileno. De hecho, BBVA inició este martes una posición bajista en el dólar-peso con precio objetivo en $ 858, motivado por el rally del metal, la agenda pronegocios del Gobierno y un eventual giro hacia una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central.

"El peso chileno ha tendido a verse presionado por el entorno de riesgo más turbio y los precios más altos del petróleo, la principal importación de Chile. Sin embargo, este martes la divisa superó a sus pares, lo que sugiere un posicionamiento corto en pesos tensionado, pero también impulsado por el otro principal salto observado esta semana: la subida de los precios del cobre a nuevos máximos históricos", planteó el equipo de estrategas de BBVA liderado por Alejandro Cuadrado.

"Por supuesto, el telón de fondo geopolítico sigue siendo incierto, con potencial para oscilaciones en cualquier dirección basadas en titulares buenos o malos de Oriente Medio. Sin embargo, el conflicto ha añadido posiciones cortas en pesos onshore y offshore, mientras que el vaivén en los mercados ha generado algunas marcas de referencia que pueden ayudar a calibrar oportunidades", complementó.

Los mercados se preparan para la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping que tendrá lugar entre mañana jueves y el viernes. Se trata de la primera visita a China de un Presidente estadounidense desde el inicio del primer mandato de Trump, que ya aterrizó en el país asiático.

Analistas han señalado que Trump estaría interesado en lograr un mayor respaldo de China en sus puja con Irán para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra, tomando en cuenta que Beijing es el mayor importador de crudo iraní. Este, por su parte, podría buscar que Washington relaje sus compromisos con Taiwán.

En todo caso, buena parte de los objetivos de la reunión gira en torno al comercio bilateral entre ambas potencias, incluyendo una extensión de la tregua arancelaria de un año que se anunció en octubre de 2025, la creación de una junta de comercio y la moción estadounidense para que China abra más su mercado.