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Trump aterriza en China para una cumbre de alto riesgo con Xi Jinping mientras Irán se cierne sobre ellos

En un giro inesperado, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, abordó el avión presidencial como incorporación de última hora, poniendo la inteligencia artificial y la tecnología en el centro de atención.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 08:19 hrs.

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<p>Trump aterriza en China para una cumbre de alto riesgo con Xi Jinping mientras Irán se cierne sobre ellos</p>

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