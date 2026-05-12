Dólar borra alza inicial a medida que el cobre bordea máximos históricos por el persistente conflicto en Medio Oriente
La situación ha evolucionado a una carrera por garantizar el suministro de metales estratégicos. El cobre Comex llegó a tocar US$ 6,57 por libra, a un centavo de alcanzar el récord intradiario de finales de enero. En tanto, el dollar index subía 0,4% y el petróleo Brent escalaba 3,3%.
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El dólar revirtió su avance inicial de este martes en Chile, pues el rally del cobre ha actuado como un soporte para el peso chileno, en momentos en que se teme un rebrote de la guerra contra Irán y los últimos precios al consumidor de Estados Unidos acusaron recibo del shock energético.
La divisa cotizaba estable a $ 898,1 pasado el mediodía, tras partir la sesión con un salto a $ 904 en el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg. El tipo de cambio empezó la semana al alza, aun cuando el cobre avanzó a paso firme.
Ahora, el cobre Comex escalaba 1,2% hasta los US$ 6,54 la libra, poco después de tocar US$ 6,57 que están a un centavo de alcanzar el máximo histórico intradiario visto a finales de enero. En Londres, el futuro de cobre transaba a US$ 6,36 por libra, con un alza algo más moderada.
"Los futuros del cobre, tanto en Nueva York como en Londres, registraron nuevos máximos históricos de cierre este lunes, impulsados por la fuerte demanda china, la profunda caída de las existencias visibles y la creciente preocupación por la disponibilidad futura del suministro", escribió el head de estrategia de materias primas en Saxo Bank, Ole Hansen.
"Los operadores han ido dejando de lado cada vez más los posibles riesgos de desaceleración económica vinculados al conflicto en Medio Oriente y, en su lugar, se han centrado en el creciente desafío que supone garantizar un suministro suficiente de metales de importancia estratégica", observó.
Mientras tanto, el dollar index subía 0,4%, junto con las alzas de las principales tasas de interés globales, a medida que el petróleo Brent escalaba 3,3% a US$ 107,7 por barril.
Sigue resonando el rechazo de Donald Trump a la contrapropuesta de Irán para resolver el conflicto en el golfo Pérsico, que se acerca a cumplir dos meses y medio. Y con la tregua en "estado crítico", como dijo el mandatario, los inversionistas se toman más en serio la posibilidad de que vuelvan las hostilidades.
A esto se sumaron datos de inflación sobre lo esperado en EEUU. Si bien el IPC de abril se ajustó a los pronósticos con un avance mensual de 0,6%, la tasa anual de inflación se cifró en 3,8%, una décima arriba de la estimación de consenso y en máximos desde mayo de 2023.
Más aún, el IPC subyacente -que excluye alimentos y energía, componentes más volátiles- subió 0,4% mensual y 2,8% anual, ambas mediciones una décima sobre lo que habían anticipado los economistas.
Los datos de inflación llegan en momentos en que los traders se preguntan si el próximo movimiento de la Reserva Federal será una subida de tasas de interés, algo que están considerando como altamente probable en 2027, de acuerdo con las tasas implícitas en las cotizaciones de los mercados monetarios.
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