Alza de la inflación de EEUU supera expectativas ante un salto de 28% anual de los precios de la gasolina
El IPC registró un incremento anual de 3,8%, mientras el mercado apostaba por un aumento de 3,7%. A la luz del resultado, se va consolidando la posibilidad de que la Fed no recorte la tasa de interés este año.
Noticias destacadas
Los precios al consumidor aumentaron a un ritmo más rápido de lo esperado en abril en Estados Unidos, en un contexto marcado por el impacto de la guerra en Medio Oriente en los valores de la energía, particularmente, de la gasolina.
Según el informe publicado este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, su sigle en inglés), el mes pasado la inflación marcó un alza de 0,6% mensual, situando su alza anual en 3,8%, cifras que superan en 0,1 punto porcentual el consenso de los analistas consultados por Bloomberg.
La misma diferencia se observó en la inflación subyacente, que excluye a los elementos más volátiles como energía y alimentos, que registró un incremento de 0,4% mensual y de 2,8% anual. Estos números son a los que presta más atención la Reserva Federal para realizar su análisis.
De esta manera, la tasa de inflación alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2023.
La BLS detalló que la energía registró un incremento interanual fue del 17,9%, destacando el salto de 28,4% en las gasolinas. También contribuyeron al panorama el aumento de 3,2% de los alimentos, las tarifas aéreas que se aceleraron un 2,8% y los costos de vivienda que aumentaron un 0,6%.
A la luz de los datos, estratega jefe de inversiones de Innovator ETFs de Goldman Sachs Asset Management, Tim Urbanowicz, planteó que "los mercados ya habían descartado las bajadas de tipos de interés para 2026 antes de la publicación del informe, y nada en los datos sugiere que las subidas de tipos vuelvan a estar sobre la mesa”.
En tanto, el economista senior de Schroders, George Brown, indicó a Financial Times que "dado que los precios del petróleo siguen siendo impredecibles, el peligro reside en que una crisis energética temporal se convierta en algo más persistente",
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
La construcción de Music Hall Ñuñoa contempla una inversión de US$ 35 millones y tendrá capacidad para recibir hasta 4.700 personas en conciertos, obras de teatro y encuentros culturales.
Gobierno pierde su primer subsecretario: Rafael Araos renuncia al Ministerio de Ciencia por diferencias con Ximena Lincolao
Junto con el funcionario, también dejaron la cartera su jefa de gabinete y la jefa de la división jurídica. En reemplazo de Araos, asumió como subsecretaria subrogante Carolina Rossi, quien se desempeñaba como jefa de la división de Tecnología Emergente de la cartera.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete