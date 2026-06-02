Dólar abre a la baja en medio de expectación sobre Medio Oriente y un cobre cercano a nuevos máximos históricos

Los agentes extranjeros han estado moderando su apuesta contra el peso chileno en el mercado derivado, con una corrección de más de US$ 1.100 millones semanales favorables a la moneda local, según datos del Banco Central.

El dólar abrió a la baja este martes en Chile, debido a que el precio del cobre está volando y en general vuelve a predominar un cierto optimismo en torno a un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

La divisa caía $ 4,7 a $ 887,9 en los primeros negocios del mercado cambiario chileno, según los datos de Bloomberg. Mirando hacia afuera, el dollar index bajaba 0,1%, en línea con las tasas de interés globales, mientras el petróleo Brent caía 1,3% a US$ 93,8 por barril.

Donald Trump pasó de mostrar cierta apatía a expresar nuevamente un tono optimista sobre las negociaciones de paz con Irán, anticipando que "la próxima semana" espera llegar a un acuerdo con la república islámica.

El mandatario dijo este lunes que habló separadamente con Israel y Hezbolá para mediar un cese de hostilidades entre ambos, después de que una agencia semioficial iraní afirmara que Teherán suspendió el diálogo con Washington y amenazara con "bloquear completamente" el estrecho de Ormuz, a modo de protesta por la campaña bélica israelí en el Líbano.

Auge cuprífero

El cobre Comex escalaba 1,5% a US$ 6,65 la libra, cerca del récord de US$ 6,72 alcanzado el 13 de mayo. Por su parte, el futuro transado en Londres avanzaba 1% hasta rozar la marca sicológica de US$ 14 mil por tonelada (US$ 6,35 la libra).

"El cobre quebró hacia arriba el rango en el que se había mantenido estancado desde mediados de mayo y superó los US$ 13.800 por tonelada, ya que la renovada preocupación por posibles aranceles estadounidenses sobre el cobre refinado atrajo más metal hacia EEUU antes de la fecha límite de revisión del 30 de junio", escribieron las analistas Daria Efanova y Viktoria Kuszak de Sucden Financial.

El Departamento de Comercio estadounidense había aplazado anteriormente la aplicación inmediata de aranceles, para proponer una aplicación gradual que comenzaría en 15% a principios de 2027. Plan que actualmente se encuentra en fase de revisión, y para el que se espera una recomendación actualizada a finales de junio.

"La expectativa ante esta decisión ha ampliado la prima de precios en EEUU, lo que ha provocado un aumento de los envíos a los puertos estadounidenses. Es probable que la incertidumbre arancelaria respalde el ánimo del mercado", comentaron los estrategas de ING, Warren Patterson y Ewa Manthey.

En medio de los altos precios del metal y la distensión de los ánimos en torno a Medio Oriente, los agentes extranjeros han estado moderando su apuesta contra el peso chileno en el mercado derivado.

Datos del Banco Central muestran que hubo una corrección de más de US$ 1.100 millones semanales favorables a la moneda local en el posicionamiento de los no residentes. Esto dejó el monto vigente en unos US$ 12.360 millones netos contra el peso, menos que el peak de casi US$ 14 mil millones alcanzado el 20 de mayo.