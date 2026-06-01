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Irán suspende conversaciones de paz y amenaza con el “cierre total” del estrecho de Ormuz

Teherán eleva las tensiones en protesta por la ofensiva israelí en Líbano.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 11:41 hrs.

Irán Estados Unidos Israel Líbano guerra
<p>Irán suspende conversaciones de paz y amenaza con el “cierre total” del estrecho de Ormuz</p>

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