El cobre toca su máximo de más de dos semanas ante la incertidumbre arancelaria en EEUU y una menor oferta

La prima del cobre de la Comex sobre la LME se amplió, lo que siguió fomentando los envíos a los almacenes de EEUU.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,99% hasta situarse en US$ 13.968,50 por tonelada métrica o US$ 6,34 por libra.

El cobre alcanzó el martes su nivel más alto en más de dos semanas, ya que la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses y la reducción de la oferta fuera de EEUU respaldaban el mercado, mientras que las conversaciones de paz en Medio Oriente seguían acaparando la atención.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,99% hasta situarse en US$ 13.968,50 por tonelada métrica o US$ 6,34 por libra a las 0705 GMT, tras alcanzar los US$ 13.978, su nivel más alto desde el 14 de mayo.

La Casa Blanca modificó el lunes los aranceles sobre algunas importaciones de cobre, aluminio y hierro y redujo los aranceles sobre algunos equipos agrícolas e industriales, aunque la orden no resolvió la cuestión más amplia de los aranceles sobre el cobre que ha provocado una distorsión regional en el mercado.

"Es probable que la incertidumbre arancelaria respalde la confianza del mercado", dijeron los analistas de ING Economics.

La prima del cobre de la Comex sobre la LME se amplió, lo que siguió fomentando los envíos a los almacenes de EEUU. Mientras tanto, el descuento del cobre al contado de la LME frente al cobre a tres meses también se redujo, lo que indica un endurecimiento de la oferta a corto plazo.

Medio Oriente seguía siendo el centro de atención después de que Líbano anunciara un alto el fuego parcial entre Hezbolá e Israel, aunque los combates continuaban en el sur de Líbano.

La limitada distensión no ha resuelto la guerra más amplia de EEUU e Israel contra Irán, y los medios estatales iraníes afirman que Teherán está suspendiendo las conversaciones de paz indirectas con Washington, mientras que un alto mando militar iraní ha amenazado con bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb.

El conflicto ha mantenido elevados los riesgos energéticos para los metales, mientras que el aluminio está más directamente expuesto, ya que el golfo Pérsico representa alrededor del 9% de la producción mundial.