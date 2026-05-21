El cobre cae por lento avance de las negociaciones de paz entre EEUU e Irán
El estancamiento en las negociaciones de paz en Medio Oriente arrastra a la baja el precio de referencia del cobre, que no logra sostener los máximos alcanzados la semana pasada.
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Los precios del cobre bajaban el jueves, presionados por la preocupación ante el lento avance de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz, y por el riesgo de que la demanda de metales se reduzca en un conflicto prolongado.
El contrato de referencia a tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0,9% a 13.535 dólares por tonelada métrica -aproximadamente, US$6,14 por libra- durante la mañana europea, tras subir un 1,8% en la sesión anterior.
El metal acumula un alza de 9% en lo que va del año, pero se ha retraído desde los 14.196,50 dólares alcanzados la semana pasada -alrededor de US$6,44 por libra-, su máximo en más de tres meses.
"Por ahora, la geopolítica marca la pauta; pero sin un catalizador claro de la demanda, el cobre tiene dificultades para mantener el impulso de los máximos históricos", afirmó Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING.
Seis semanas después de que entró en vigor un frágil alto el fuego, las conversaciones para poner fin a la guerra han avanzado poco, aunque Pakistán intensificó sus esfuerzos diplomáticos el jueves.
Los inversionistas tratan de equilibrar el impacto de la posible escasez de suministro, debido a las interrupciones en las minas y a la falta de ácido sulfúrico, frente a la amenaza de una erosión de la demanda provocada por el aumento de la inflación y el debilitamiento del crecimiento económico.
"El mercado de metales básicos sigue mostrándose cauteloso ante la caída de la demanda derivada del aumento de los precios de la energía y las implicaciones del conflicto para el crecimiento mundial y la inflación", señaló Sudakshina Unnikrishnan, analista de Standard Chartered.
El aluminio fue la excepción al avanza un 0,9% a 3.656 dólares por tonelada, impulsado por la compra de opciones por parte de inversionistas alcistas que apuestan por nuevas interrupciones en el Golfo. La región representa entre el 8% y el 9% de la producción mundial.
El níquel bajaba un 0,5% a 18.830 dólares por tonelada, mientras los inversores asimilaban los detalles de una nueva política indonesia para someter las exportaciones de algunos productos de níquel al control estatal.
Entre otros metales básicos, el zinc caía un 0,3% a 3.545 dólares por tonelada, el plomo ganaba un 0,6% a 1.991 dólares y el estaño cedía un 1,7% a 53.110 dólares.
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