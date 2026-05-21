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El cobre cae por lento avance de las negociaciones de paz entre EEUU e Irán

El estancamiento en las negociaciones de paz en Medio Oriente arrastra a la baja el precio de referencia del cobre, que no logra sostener los máximos alcanzados la semana pasada.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 21 de mayo de 2026 a las 10:10 hrs.

<p>El cobre cae por lento avance de las negociaciones de paz entre EEUU e Irán</p>

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