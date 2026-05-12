Cobre llega a su nivel más alto de la historia y Cochilco celebra los US$ 6,29 la libra

La cotización rompió su récord previo de enero apoyada por escasez de oferta, recuperación de China y fuerte apetito por activos tecnológicos.

En medio de la agitación de los mercados por la incertidumbre en Medio Oriente, el cobre brilla.

Este martes, el precio spot del metal rojo subió 1,43% y alcanzó los US$ 6,29 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, superando su récord del 29 de enero, cuando llegó a US$ 6,27.

Con ello, el promedio anual escaló a US$ 5,84 la libra, apoyado por señales de mayor demanda y restricciones productivas globales.

“Alcanza nuevo nivel más alto de la historia”,celebró temprano Cochilco para dar cuenta del hito del metal.

La nueva marca se da en medio de una racha alcista impulsada por mejores señales internacionales pero, sobre todo, por restricciones en la oferta.

“El alza fue impulsada por una combinación de factores del mercado, como el riesgo de continuidad operacional de faenas fundamentales de la industria, una menor disponibilidad efectiva de metal a nivel global y cargos de tratamiento en niveles negativos”, explicó la entidad.

Su vicepresidenta ejecutiva, Claudia Rodríguez, añadió que “la escasez de ácido sulfúrico asociada a disrupciones logísticas en el estrecho de Ormuz y la caída en la producción chilena registrada el primer trimestre de 2026” elevaron el precio del cobre.

El impulso también se extendió al Comex, donde el cobre llegó a marcar un peak intradiario de US$ 6,66 la libra.

Producción

Mientras el cobre se transaba en máximos históricos, la producción del metal rojo en Chile anotó su peor marzo desde 2017, tras totalizar 431.200 toneladas entre las principales faenas del país. La cifra, según el reporte mensual de Cochilco, representó una caída de 9% respecto del mismo mes de 2025, cuando se produjeron 474.000 toneladas del mineral.

Lo anterior, se refiere a que es necesario revisar nueve años hacia atrás (marzo de 2017) para encontrar un número menor: 373.100 toneladas.

Para el analista de commodities de Bci Corredor de Bolsa, José Ignacio Pérez, el estado de la oferta actual del metal se encuentra “enferma”.

Según explicó, Chile y Perú -que en conjunto representan cerca del 45% de la producción mundial- deben remover y procesar casi el doble de roca que hace 25 años para obtener la misma libra de cobre. “Si a eso se suman interrupciones operativas en faenas gigantes como Grasberg en Indonesia, o El Teniente en Chile, el resultado es un mercado sin stock suficiente para responder ante nuevos aumentos de demanda”, afirmó.

Frente al alza, el cobre ha encontrado soporte en las señales de recuperación de la demanda de China y el auge de sectores ligados a la inteligencia artificial en bolsa, hecho que ha reforzado la correlación entre el metal rojo y los mercados bursátiles.

La subida fue valorada también por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien señaló que “es una buena noticia para la economía chilena”, ya que mejora las perspectivas de inversión y dinamismo para la industria minera.

En ese contexto, destacó la cartera de proyectos superior a US$ 100 mil millones que el Ejecutivo espera agilizar.

Para Pérez, sin embargo, el rally no está exento de riesgos si es que la economía mundial pierde fuerza. Con el metal sobre los US$ 6 la libra -explicó- algunas industrias comenzarían a evaluar el reemplazo de cables de cobre por aluminio, una alternativa “más barata, aunque menos eficiente”, afirmó.