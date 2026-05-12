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Diego Pereira, economista jefe para el cono sur de JPMorgan: “Es un buen momento como para hacer esta apuesta de sacrificio fiscal”

El economista espera que el Ejecutivo presente un “marco legal multianual” para que el gasto se vuelva consistente con la recaudación y que trascienda a esta administración.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Diego Pereira, economista jefe para el cono sur de JPMorgan: “Es un buen momento como para hacer esta apuesta de sacrificio fiscal”</p>

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