Diego Pereira, economista jefe para el cono sur de JPMorgan: “Es un buen momento como para hacer esta apuesta de sacrificio fiscal”

El economista espera que el Ejecutivo presente un “marco legal multianual” para que el gasto se vuelva consistente con la recaudación y que trascienda a esta administración.

Dos cambios entre el escenario de inicios de año y el cuadro actual destaca el economista jefe para el Cono Sur de JPMorgan, Diego Pereira, al repasar la situación de Chile: uno, es el shock petrolero derivado de la guerra en Medio Oriente; y el segundo, ligado a lo anterior, la incertidumbre.

Esta mezcla se ha traducido en una revisión al alza de la inflación esperada para el país a cerca del 4%, al mismo tiempo que el banco de inversión también ajustó a la baja su previsión de crecimiento para este año a 2,1%.

“Tuvimos una actividad más floja de lo que esperaba unos meses atrás y algunos efectos de fuerza quizás muy particulares, que tiene que ver con la incidencia de una pesca más pobre y obviamente los encadenamientos hacia la actividad manufacturera asociada a la misma”, explicó.

Un escenario donde de todas maneras mira con buenos ojos el proyecto de reconstrucción del gobierno y estima que se presenta en un momento clave. “Tenemos una administración que, por primera vez, en mucho tiempo, está dispuesta a hacer un sacrificio fiscal con tal dar un empujón a la inversión. Yo creo que es un momento de la economía global idóneo para realizar tal apuesta”, señaló.

- Calificó el proyecto de reconstrucción como “una propuesta atractiva, pero incierta”, ¿dónde ve las incertezas?

- Con respecto al impacto fiscal. Esta incerteza generalmente es común a cualquier proyecto que tenga que ver con el ámbito tributario fiscal, siempre habrá una dimensión de incertidumbre. Lo vimos durante el gobierno pasado: ¿cuántos impuestos se aprobaron con una proyección de recaudación que terminó siendo muy inferior a la que se estimaba?

En este caso, como la filosofía es diferente, la fuente de incertidumbre es diferente. La filosofía es hagamos un sacrificio fiscal con tal de dar un empujón adicional al crecimiento. ¿Entonces, cuál es la fuente de incertidumbre? El crecimiento efectivo, porque el crecimiento de un país no solo depende -sobre todo de una economía pequeña y abierta como la chilena- de qué tan bien hagamos nuestros deberes, de qué tan bueno sea el menú de opciones que ofrecemos a la inversión, al consumo; sino que también de los shocks que recibimos del resto del mundo. Y, en este caso, estamos hablando, por ejemplo, de un shock sobre una materia prima clave en el cual podemos tener, si no se normaliza la situación, precios del crudo de US$ 150 en los próximos meses. Y eso claro que va a tener un impacto directo sobre la actividad global y la actividad chilena.

“El riesgo de que el precio del crudo se mantenga alrededor de US$ 100 en la segunda mitad del año es bien alto y hay una probabilidad no menor de que sea más alto aún. Entonces, diría que por ahora la proyección (de inflación) que tengo ahora está cercana al 4%”.

- Entonces, ¿cómo influye el contexto internacional en el proyecto?

- El entorno externo de la economía global parece ser idóneo para este tipo de apuesta. ¿Cuántas veces repetimos la palabra incertidumbre en los últimos 24 meses? Incierto con los aranceles, ahora es incierto por el precio del petróleo, seguramente dentro de seis o 12 meses, tengamos otra fuente de incertidumbre y asociada a factores geopolíticos.

Entonces, en este tipo de economía global, las economías desarrolladas le dan prioridad a lo que tiene que ver con seguridad nacional, con defensa nacional, demandan energía, minerales críticos y agua. Y Chile ofrece minerales críticos y también agropecuarios.

Entonces, es un buen momento como para hacer esta apuesta de sacrificio fiscal, intentando captar recursos que el resto del mundo está más que dispuesto a invertir para asegurar la oferta de estos.

- ¿Comparte el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Fiscal Autónono (CFA) acerca de que existen riesgos para la recaudación? ¿Ve necesarias medidas de compensación?

- De por sí que se baje el impuesto corporativo, que ya estaba en el menú que tenía el gobierno anterior, significa un sacrificio final.

El problema es que venimos de un escenario fiscal ya demasiado expansivo, el déficit del resultado estructural ha sido mucho peor de lo que la autoridad fiscal y los gobiernos marcaron como objetivo.Partimos de un nivel de deuda bruta y, sobre todo neta, que el país no veía hace décadas.

Entonces, partimos de un escenario en que sí parece relevante y es importante consolidar las cuentas fiscales a nivel estructural.

Ahora, la baja de gasto es una decisión puramente administrativa, lo está haciendo esta administración en sus primeros meses, pero no es por ley, no hay una regla fiscal.

Entonces, lo que espero ver en los próximos meses o trimestres, es darle un marco legal multianual para intentar que lo que es puramente administrativo, se vuelva consistente con el sacrificio fiscal o de la recaudación interanual que trasciende a esta administración.

Es importante el decreto fiscal y fijar cuál es el objetivo de consolidación fiscal estructural, pero agrego otra dimensión: darle consistencia en las reglas del juego existentes. Es decir, si en el año dos, digamos 2028, tuve un shock negativo externo, crecí menos de lo que pensé o asumí, mi resultado fiscal estructural o el sacrificio recaudatorio que hice no coincide con el objetivo fiscal; bueno, tengo una regla por la cual ajustar el gasto, de forma tal de evitar un deterioro de las cuentas fiscales estructurales.

- ¿Cuál es el escenario que ve más probable para las cuentas fiscales este año?

- Un déficit de alrededor de entre 2%-2,5% del PIB para el año, pero será clave entender cuánto ya se ha reducido de gasto, cuánto se disminuirá en la segunda mitad del año a la luz de lo que ya se ha hecho. Y esos son datos que todavía, más allá de lo que ha informado el ministro como tal, no tenemos.

Repunte en el segundo trimestre

- ¿Qué sectores económicos hay que prestar atención por su desempeño en lo que va del año?

- La minería es un punto aparte. Tiene que ver con la producción minera, con la ley del mineral a la baja, la productividad; y hay mucha discusión metodológica de si estamos midiendo bien o no.

Pero más allá de este punto, lo que tiene que ver con shocks de oferta, uno espera que sea reversible en los próximos trimestres. Eso debería empujar o normalizar la actividad.

Lo más interesante, en cuanto a la actividad y a entender cómo está evolucionando la economía chilena y en modo más tendencial, seguramente va a venir con la data del segundo trimestre: con el impacto del incremento de las bencinas sobre el comportamiento del consumidor y el impacto del ajuste fiscal por el lado del gasto que se está implementando en estas primeras semanas de la administración Kast.

Cuantificarlo y sobre todo, tener una norma que ya nos estamos acercando al final del segundo trimestre y empezar a sopesar o tener más información de acá a final de junio, de lo que tiene que ver con la evolución del precio internacional del crudo, que es una de las principales fuentes de incertidumbre externa que deberá tener impacto sobre la actividad.

- ¿Habrá un repunte en el segundo trimestre?

- En el segundo trimestre tengo una recuperación fuerte de vuelta, en el entendido de que la caída en la actividad del primer trimestre tuvo mucho de estos efectos de impactos de oferta que se van a revertir ya en el segundo trimestre con una personalidad.

Y, entonces, tengo un crecimiento por ahora de 3,5% anualizados.

Si me pregunta a mí para entender cómo se está moviendo tendencialmente la actividad en Chile, yo haría el promedio entre el primero y el segundo, eso queda más cerca de 1,5% anualizado.

- ¿Cuál es su proyección para la inflación a diciembre? por sobre el 4%?

- Venimos de una sorpresa. La moderación en el número de abril fue bien recibida, pero también creo que el riesgo es que el precio del crudo se mantenga más alto en la segunda parte del año de lo que nosotros incorporamos en nuestras proyecciones.

Yo creo que el riesgo de que el precio del crudo se mantenga alrededor de US$ 100 en la segunda mitad del año es bien alto y hay una probabilidad no menor de que sea más alto aún. Entonces, diría que por ahora la proyección que tengo ahora está cercana al 4%.