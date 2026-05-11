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Normativas, costos laborales y escenario global: las cinco variables que encarecen en al menos 10% el precio de las viviendas

Constructoras advirtieron que ciertas exigencias regulatorias, mayores costos laborales y el contexto global están elevando los costos de edificación.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Lunes 11 de mayo de 2026 a las 20:30 hrs.

viviendas Construcción precios Inmobiliario Laura Guzmán
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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