Grupo Angelini adelanta inyección de US$ 200 millones para megaproyecto Sucuriú y Arauco evalúa venta de activos para costear puerto en Sao Paulo de US$ 450 millones

"Estamos preparados para financiar el puerto nosotros mismos si es necesario", dijo el CFO del brazo forestal del grupo Angelini. Entre las opciones a la mano, destacó venta de bosques, activos no estratégicos, contratos de energía, bonos híbridos y hasta un eventual aumento de capital desde Copec en caso de ser necesario.

El megaproyecto forestal de la chilena Arauco en Brasil, Sucuriú, registra un "muy impresionante" avance del 62%, cifra que representa un adelanto de 7% respecto del cronograma original, dijo el CFO de la firma chilena, Gianfranco Truffello.

Así, durante la conferencia de resultados de la filial de Empresas Copec, realizada este lunes, el ejecutivo detalló que 12.000 trabajadores están en el sitio avanzando en la iniciativa de US$ 4.600 millones y que hay "importantes avances" en calderas, estructuras de acero, líneas de transmisión y el montaje mecánico de líneas de fibra y secado.

No solo eso. Desde la compañía informaron que alcanzaron el hito de las 200.000 hectáreas de eucaliptus plantadas de un total de 400.000 hectáreas propias que contempla Sucuriú para su abastecimiento.

En paralelo, la forestal del grupo Angelini reportó un avance del 16% en la construcción de la línea ferroviaria de 50 kilómetros que conectará la planta con la red ferroviaria brasilera y, desde allí, con el Puerto de Santos, ubicado en el estado de Sao Paulo. Según dijo el CFO, la compañía “firmó los documentos para la adquisición de un terreno en el Puerto de Santos y estamos avanzando en los permisos para construir un terminal”, cuya construcción estiman iniciar hacia fines de 2026.

Sobre este punto, el ejecutivo informó que la empresa aún no define si buscará un socio para financiar el puerto y que, de hecho, ese proceso está "congelado" mientras se clarifican los costos y plazos de construcción. " Aún no estamos seguros de si tendremos un socio en el puerto. Estamos preparados para financiarnos nosotros mismos si es necesario, pero aún no hemos tomado esa decisión", afirmó.

Financiamiento

Durante el conference call, el CFO anunció que Empresas Copec aprobó una inyección de capital adelantada de US$ 200 millones para mediados de junio, dejando para fines de año los restantes US$ 250 millones del plan de US$ 1.200 millones comprometidos inicialmente por la matriz para Sucuriú. Los primeros aportes se realizaron a través de dos pagos, uno de US$ 300 millones al inicio del proyecto y otro de US$ 450 millones.

Más allá de dichos montos y ante el apalancamiento financiero de la compañía -Arauco cerró el primer trimestre con una relación deuda neta sobre Ebitda de 5,89 veces-, los ejecutivos insistieron en las alternativas que tiene la firma para obtener liquidez sin elevar la deuda y mantener su investment grade.

"Estamos considerando vender algunos bosques. La idea es vender árboles en pie, principalmente en Chile, donde tenemos cerca de US$ 2.500 millones en activos biológicos", dijo Truffello, quien detalló que se trataría de contratos que permitieran a Arauco de disponer de esa fibra en caso de necesitarla. "También tenemos la opción de vender terrenos y árboles que no sean estratégicos para nosotros", agregó.

La forestal también estudia monetizar parte de su negocio energético mediante contratos de largo plazo para la venta de energía verde a precio fijo. A eso se suma la eventual emisión de nuevos bonos híbridos, mecanismo que Arauco ya utilizó el año pasado y que, según el CFO, mantiene alto interés tanto en el mercado local como internacional.

“Creemos que podemos obtener entre US$ 1.000 millones y US$ 1.200 millones de estas fuentes de liquidez si necesitamos utilizarlas”, afirmó.

Consultado por la posibilidad de un aumento de capital adicional desde Copec, Truffello dijo que "no hemos discutido aún contribuciones adicionales de capital, pero estoy seguro de que, esta es también la mayor inversión en la historia de Copec y ellos están muy enfocados en mantener el grado de inversión de todo el grupo (...), si las cosas no resultan como creemos, pienso que eso podría ser una posibilidad".





Sobre el mismo punto, durante el conference call de Empresas Copec, el gerente de Administración y Finanzas de la firma, Rodrigo Huidobro hizo énfasis en que ya se establecieron las fechas para entregar el aporte de capital restante a Arauco y que "te nemos una política financiera que expresa interés en mantener métricas que estén en línea con el grado de inversión y también interés en que nuestras empresas subsidiarias también mantengan niveles compatibles con un grado de inversión. Por supuesto, estaremos monitoreando (...)".

En cuanto a si anticipan riesgos de sobrecostos de inversión y mayores costos de producción dado los altos precios de energía que podrían prolongarse y la fortaleza del real brasileño, desde Copec indicaron que cuentan con algunas cuentas de ahorro, cerca del 7%, “que serán muy útiles si surge algún imprevisto”.

“Hasta ahora no hemos visto sobrecostos significativos. Por lo tanto, estamos por debajo del presupuesto, especialmente porque tenemos una posición en derivados sobre la porción real de la inversión, que es aproximadamente el 80%”, dijo Huidobro, agregando que “tomamos una posición a plazo en reales brasileños a un promedio muy favorable, por encima del tipo de cambio que utilizamos para evaluar el proyecto. Eso nos da mucha tranquilidad, ya que estamos ahorrando dinero para el proyecto”.





Perspectivas del negocio

los ejecutivos proyectaron una mejora gradual en sus principales mercados, especialmente en Norteamérica, donde ya se observan señales de recuperación, impulsadas por una mejora en los indicadores de construcción. Luego de anotar pérdidas por US$ 49,4 millones en el primer trimestre -un 86,5% por debajo del saldo negativo de US$ 26,5 millones del mismo periodo de 2025-,, donde ya se observan señales de recuperación, impulsadas por una mejora en los indicadores de construcción.

" El próximo trimestre debería ser mejor debido a mejoras en los mercados de Estados Unidos y Canadá", dijo el CFO y agregó que ve a Brasil, Chile y Argentina "bastante fuertes", con tendencias positivas tanto en ventas como en precios de sus distintos productos. En China, en cambio, la firma anticipa un segundo cuarto del año todavía desafiante debido al conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el comercio global de papel. En Europa, la firma ve mejores perspectivas, donde la demanda "se mantiene saludable".