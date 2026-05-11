Grupo Angelini adelanta inyección de US$ 200 millones para megaproyecto Sucuriú y Arauco evalúa venta de activos para costear puerto en Sao Paulo de US$ 450 millones
"Estamos preparados para financiar el puerto nosotros mismos si es necesario", dijo el CFO del brazo forestal del grupo Angelini. Entre las opciones a la mano, destacó venta de bosques, activos no estratégicos, contratos de energía, bonos híbridos y hasta un eventual aumento de capital desde Copec en caso de ser necesario.
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"Si decidimos financiarnos nosotros mismos, encontraremos otras formas de reducir deuda en otras partes de Arauco para hacer espacio para ese capital, que corresponde a alrededor de US$ 400 millones y US$ 450 millones inicialmente, donde los flujos de caja están más asignados a 2027 y 2028 que a 2026", dijo Truffello.
Financiamiento
Durante el conference call, el CFO anunció que Empresas Copec aprobó una inyección de capital adelantada de US$ 200 millones para mediados de junio, dejando para fines de año los restantes US$ 250 millones del plan de US$ 1.200 millones comprometidos inicialmente por la matriz para Sucuriú. Los primeros aportes se realizaron a través de dos pagos, uno de US$ 300 millones al inicio del proyecto y otro de US$ 450 millones.
Más allá de dichos montos y ante el apalancamiento financiero de la compañía -Arauco cerró el primer trimestre con una relación deuda neta sobre Ebitda de 5,89 veces-, los ejecutivos insistieron en las alternativas que tiene la firma para obtener liquidez sin elevar la deuda y mantener su investment grade.
"Estamos considerando vender algunos bosques. La idea es vender árboles en pie, principalmente en Chile, donde tenemos cerca de US$ 2.500 millones en activos biológicos", dijo Truffello, quien detalló que se trataría de contratos que permitieran a Arauco de disponer de esa fibra en caso de necesitarla. "También tenemos la opción de vender terrenos y árboles que no sean estratégicos para nosotros", agregó.
La forestal también estudia monetizar parte de su negocio energético mediante contratos de largo plazo para la venta de energía verde a precio fijo. A eso se suma la eventual emisión de nuevos bonos híbridos, mecanismo que Arauco ya utilizó el año pasado y que, según el CFO, mantiene alto interés tanto en el mercado local como internacional.
“Creemos que podemos obtener entre US$ 1.000 millones y US$ 1.200 millones de estas fuentes de liquidez si necesitamos utilizarlas”, afirmó.
Perspectivas del negocio
"Así que mi impresión es que probablemente tendremos un año similar en total en mercados de madera en términos de Ebitda comparado con el año pasado", proyectó Truffello.
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