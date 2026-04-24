Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Cristián Infante, gerente general de Arauco: “En el mismo tiempo que tramitamos MAPA en Chile, Brasil hizo tres plantas de celulosa”

Tras el golpe de la caída en los precios de la celulosa, el CEO de la gigante forestal dice que este “de todas maneras debería ser un año mejor que 2025”.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Patricia Marchetti
<p>Foto: Jonathan Duran</p>

Foto: Jonathan Duran

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Desde comprar fundo de Tompkins hasta armar productora de cine: Los aterrizajes del empresario Charlie Clark en Chile
2
DF MAS

Ricardo Orsini, el padre de la exdiputada del FA que produce los grandes eventos corporativos
3
DF MAS

Las cuentas pendientes que sacudió la crisis del Segundo Piso de Kast
4
Empresas

Ganar en todo, inversiones contracíclicas y exportar: la receta de Mega para ser el único canal de TV con utilidades
5
DF MAS

De tal Baco, tal astilla
6
DF MAS

Manfred Paulmann y Jaime Soler: Los compañeros de fórmula en Cencosud
7
DF MAS

El nuevo search fund que anda en busca de empresas chilenas
8
Señal DF

Manuel Agosin: “Tenemos que salir del inmovilismo actual y eso no se hace sin una reducción impositiva importante para las empresas”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete