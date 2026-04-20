Industria de administradoras de fondos de inversión creció 23,5% el año pasado y anota récord de activos gestionados por US$ 43.853 millones

La nueva presidenta de la Acafi, María José Montero, aseguró que el desafío para aumentar la participación de institucionales es “de diseño del sistema”.

La industria de fondos de inversión retornó a la senda de crecimiento en 2025, tras un ejercicio anterior que frenó su avance exponencial desde comienzos del milenio, según los registros de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi).

De acuerdo con el último informe del gremio, los fondos de inversión públicos registraron un crecimiento de 23,5% a diciembre pasado, respecto del cierre del año anterior, y anotaron un récord de US$ 43.853 millones en activos bajo administración (AuM, su sigla en inglés).

El patrimonio se distribuyó entre 889 fondos vigentes, con lo que anotó un aumento de 31 vehículos en comparación con 2024.

Pese al buen año, la Acafi apuntó a espacios de recuperación de capital en un segmento de aportantes que en los últimos años se vio superado por los inversionistas privados: los institucionales, como fondos de pensiones y aseguradoras.

“Son actores fundamentales en el desarrollo del mercado de capitales, debido a su capacidad de concentrar ahorro con horizontes de largo plazo, y pueden invertir en activos que requieren escala, horizonte y estabilidad, como ocurre con infraestructura, vivienda, deuda privada o energía”, señaló a DF la nueva presidenta del gremio, María José Montero.

US$ 29.953 millones administra la industria en activos alternativos.

Para la timonel de la asociación, el desafío para aumentar su participación en la industria “es de diseño del sistema”.

“Existen hoy asimetrías en el régimen de inversiones que, sin necesariamente proponérselo, terminan favoreciendo vehículos extranjeros por sobre soluciones locales comparables, o dificultando la exposición a ciertos activos de largo plazo, aun cuando estos puedan ser adecuados desde un punto de vista de riesgo y retorno”, alertó Montero.

Lo anterior en un contexto en que “hay varios instrumentos bien estructurados, regulados y desarrollados en Chile que logran cumplir con ese objetivo y que, además, trae el beneficio de desarrollar infraestructura, mercado y empleos para el país”.

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Revisión y actualización

Para enfrentar el escenario, Montero aseguró que, como Acafi, “hemos estado trabajando con los reguladores para revisar y actualizar estos límites, tanto para fondos de pensiones como para compañías de seguros, con el objetivo de avanzar hacia un sistema que permita una asignación de capital más eficiente, coherente con horizontes largos y, en última instancia, con mejores resultados para los afiliados y asegurados”.

En esta línea, el gremio detalló que han planteado a las autoridades la importancia de revisar los marcos en busca de “equiparar condiciones entre inversión local y extranjera cuando el riesgo económico es similar; avanzar desde límites rígidos por tipo de activo hacia evaluaciones basadas en riesgo efectivo; permitir estructuras de inversión más eficientes, y reconocer adecuadamente la naturaleza de largo plazo de activos como infraestructura o deuda privada”.

“Todo ello debe ir acompañado de mayor transparencia y métricas comparables de costos y desempeño”, añadió la asociación.

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Alternativos lideran industria

En cuanto a clases de activos, la industria de los fondos de inversión continúa dominada por el mundo de los alternativos.

Los vehículos dedicados al mercado privado e inversiones reales crecieron un 11% en 2025, a US$ 29.953 millones, un 68% del patrimonio total del segmento.

En detalle, lideraron los fondos inmobiliarios, con 20%; seguidos de cerca por el capital privado, con 18%; y la deuda privada, con 16%.

En tanto, según la Acafi, el segmento fondos mobiliarios -dedicados a acciones y bonos- vivieron un año de consolidación, “impulsado principalmente por altas rentabilidades (de la Bolsa de Santiago y los mercados extranjeros) más que por nuevos flujos”. De esta manera, los vehículos de activos públicos llegaron a representar el 32% de la industria, con US$ 13.901 millones.

Dentro de esta categoría, el mayor porcentaje se lo llevan los fondos de deuda, con 21% del total, y los accionarios, con 10%.