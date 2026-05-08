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Pablo Sánchez, de Medical Open World: El emprendedor que ha salvado 4.500 niños con sus incubadoras de bajo costo

El ingeniero español partió con la idea en 2017: inventar incubadoras accesibles para hospitales que no podían pagar las comerciales. Las suyas cuestan cien veces menos. Hoy tiene 252 instaladas alrededor del mundo y otras 200 en fabricación. En 2025 se ganó el Premio Princesa de Girona, y esos 20.000 euros le dieron mayor impulso al proyecto. Pablo Sánchez, que cuenta aquí la historia, estará en Chile la próxima semana.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>Pablo Sánchez, de Medical Open World: El emprendedor que ha salvado 4.500 niños con sus incubadoras de bajo costo</p>

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