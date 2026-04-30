Las razones de las startups y fondos de inversión chilenos para instalarse en Miami

Esta ciudad se está consolidando como un polo clave para quienes buscan expandir sus negocios, impulsados por un ecosistema dinámico, conectividad y ventajas tributarias.

DESDE MIAMI, ESTADOS UNIDOS

El dinamismo de Miami, Florida, se percibe apenas se sale del aeropuerto. Basta avanzar unos metros para toparse con el recientemente inaugurado estadio del Inter Miami -el club de fútbol donde juega Lionel Messi- y luego con decenas de nuevas obras y edificios en el distrito financiero de Brickell para entender el momento que vive la ciudad y por qué empezó a atraer a chilenos ligados al mundo de la tecnología, el emprendimiento y la inversión, quienes apostaron por convertirla en su base para operar entre Latinoamérica y Estados Unidos.

No todos llegaron por las mismas razones, pero en sus relatos aparece una combinación de factores, algunos compartidos: cercanía con Chile y la región, un huso horario más funcional que California, conectividad, ventajas tributarias, acceso a inversionistas y una masa crítica de tomadores de decisión que antes no estaba.

El managing partner de Manutara Ventures, Cristián Olea, llegó a Miami en 2021 junto a su socio, Ricardo Donoso. La motivación inicial fue acelerar la internacionalización de las compañías del portafolio y operar desde un punto más conectado con la región.

“Pensamos en California (Silicon Valley), porque es la cuna del venture capital, pero no tenía mucho sentido por el huso horario y por nuestro trabajo con Latinoamérica. Miami cobraba total sentido”, dijo. “Hemos vivido realmente el auge de esta ciudad”.

Pero, sobre todo, destacó el efecto en el negocio, pues pudieron mirar más compañías fuera de Chile, acompañar de cerca a startups de otros países y conectarse con inversionistas estadounidenses interesados en la región. “Acá lanzamos nuestro segundo fondo y cerca de un tercio de los inversionistas son estadounidenses”, contó.

En Taram Capital, la experiencia del managing partner Felipe Camposano apunta en la misma dirección, aunque con un matiz. Para él, Miami no solo sirve por su geografía o conectividad, sino porque tiene algo difícil de replicar en otra ciudad de EEUU, con una gran concentración de tomadores de decisión de Latinoamérica en un solo lugar: empresarios, inversionistas, ejecutivos y representantes regionales que, aunque viven en Miami, siguen profesionalmente conectados con Chile, México, Perú, Argentina o Centroamérica.

Para Camposano esta ciudad vive un buen momento, apalancado por las ventajas que ofrece el estado de Florida: un impuesto estatal cero para personas y algunas sociedades de responsabilidad limitada (LLC, en inglés); la apertura que tuvo el estado durante la pandemia del Covid-19; y la constatación de que muchos ejecutivos y fondos podían seguir operando desde allí sin volver a los polos tradicionales.

Desde la óptica institucional, la agregada comercial de ProChile en Miami, Claudia Serrer, afirmó que en los últimos años “Chile ha ido consolidando una presencia más permanente” en esta ciudad.

Como ejemplo, mencionó la evolución de la participación chilena en la conferencia tecnológica eMerge Americas, en la Miami Tech Week, donde pasaron de cinco compañías a una delegación de 18 en 2026.

Serrer comentó que la ciudad se ha vuelto atractiva para las startups chilenas por un conjunto de elementos, como una comunidad latina consolidada que facilita la adaptación cultural y el acceso a redes de negocios hispanohablantes. Pero también por la concentración de capital de riesgo, la proximidad geográfica con Chile y un ecosistema de innovación “muy dinámico y abierto a soluciones internacionales”.

La experiencia de emprendedores

En general las visiones de los emprendedores coinciden, aunque con algunos matices, según la industria y la etapa de cada empresa.

Eduardo della Maggiora, cofundador y CEO de Betterfly, se fue hace casi cuatro años. Primero, para manejar de forma más centralizada las operaciones de la startup en Latinoamérica y Europa. Después, cuando EEUU empezó a cobrar más importancia como mercado, la ciudad ganó todavía más peso.

“Miami era un lugar mucho más central para manejar las operaciones con miras de largo plazo”, explicó.

También por razones regulatorias y operativas, pues para una firma ligada a seguros y salud, Florida resultaba un estado “bastante amigable para poder emprender y lanzar ciertos productos”.

Comentó que la ciudad ha cambiado rápido. Se está transformando en un hub tecnológico y de innovación “que hace cinco años, literalmente, no existía”.

Algo similar observó el fundador de TeselaGen, Eduardo Abeliuk. Hace unos cinco años se trasladó de California a Miami.

Al comparar, dijo que esta última le ofrece una “zona horaria buena, cómoda”, una mayor cercanía con el resto del continente, y destacó que se ha ido consolidando como la “capital de Latinoamérica” para emprendedores que buscan crecer en la región, mientras operan desde ese país.

Dijo que en los últimos años ha visto llegar a más chilenos, tanto fondos como fundadores de startups, convirtiendo a la ciudad costera en un punto de encuentro “cada vez más natural para ese ecosistema”.

En Levita Magnetics, la lógica fue distinta. Su CEO y cofundador, Alberto Rodríguez-Navarro, abrió una oficina en Miami a comienzos de 2025, luego de haber vivido en Palo Alto, California.

La decisión respondió a la fase en que está la startup, menos centrada en el desarrollo y más orientada a la expansión comercial, entrenamiento y cercanía con centros clínicos. “Miami es un hub que te sirve para cubrir la costa este del país, Latinoamérica y también Europa”, comentó.

Para una compañía de tecnología médica, la conectividad es “una ventaja concreta” para mover especialistas, hacer demostraciones o capacitar cirujanos. “Es mucho más fácil traer a alguien de cualquier lado a esta ciudad”, dijo.

Aun así, pone un matiz para no idealizarla: “Si tu estrategia es EEUU más Latinoamérica, claramente Miami es el lugar para estar”, pero eso depende del negocio y no reemplaza otros polos, como Silicon Valley, cuando lo que se necesita es talento técnico.

Los servicios profesionales también son parte de este ecosistema. El socio de Carey y presidente de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC), Francisco Guzmán, explicó que la firma de abogados abrió una oficina en esta ciudad para responder a una demanda creciente de clientes que querían expandir su operación a EEUU, levantar capital o reestructurar patrimonio.

En su diagnóstico, Miami dejó de ser una novedad pasajera y pasó a consolidarse como una tendencia más estable, apoyada por el crecimiento de bancos, estudios de abogados y otros actores que han ido expandiendo operaciones allí. “Miami tiene una conexión cultural muy importante con Latinoamérica”, dijo.

Una nueva comunidad

El fenómeno, además, empieza a institucionalizarse. Camposano, de Taram, está empujando la creación de Chile-Florida, una organización sin fines de lucro que debutará este segundo semestre y que busca articular a emprendedores, inversionistas, altos ejecutivos y empresarios chilenos radicados en ese estado.

La idea surgió porque la comunidad fue creciendo, pero seguía habiendo “poca organización, pero mucho interés” por apoyarse entre quienes ya estaban instalados.

La iniciativa busca replicar parte del espíritu de redes anteriores como Chile-California o Chile-Massachusetts, pero desde el sector privado y con foco en las necesidades actuales: mentorías, actividades, contactos y apoyo a empresas y emprendedores que quieran instalarse o explorar oportunidades desde Florida.

“Cómo nos organizamos para poder tener más actividades en conjunto, para poder estar a disposición de ayudar a empresas o emprendedores que quieran instalarse”, resumió Camposano.

No solo chilenos

El dinamismo de Miami no solo está atrayendo a chilenos. También ha capturado a ejecutivos, inversionistas y grandes patrimonios de otros estados de EEUU, especialmente en un contexto de mayor presión tributaria.

Bloomberg reportó en febrero que el temor a un eventual impuesto sobre el patrimonio en California estaba empujando a multimillonarios a buscar propiedades en el sur de Florida, reforzando una migración hacia Miami.

Según el artículo, entre quienes han llegado a la ciudad destacan Peter Thiel (PayPal, Founders Fund), Mark Zuckerberg (Meta), Larry Page y Sergey Brin (Google), quienes se han unido a otros que ya se instalaron, como Jeff Bezos y Ken Griffin (Citadel).