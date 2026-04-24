Gigante legal Sullivan & Cromwell reconoce alucinaciones de la IA

La firma, cuyos socios cobran más de US$ 2.000 por hora, se disculpa ante el juez por los errores generados por el software en un caso de quiebra.

Sullivan & Cromwell informó a un tribunal federal de quiebras de Estados Unidos que un documento importante presentado en un caso de gran repercusión contenía múltiples "alucinaciones" generadas por un software de inteligencia artificial.

Andrew Dietderich, director del departamento de reestructuración de S&C, se disculpó el sábado en una carta dirigida al juez federal de Nueva York Martin Glenn por errores que incluían la cita errónea del código de quiebras estadounidense y la referencia incorrecta de casos en un documento presentado ante el tribunal el 9 de abril.

"Lamentamos profundamente lo sucedido", expresó en la carta.

Dietderich indicó que no se habían seguido las políticas de la firma sobre el uso de la IA al elaborar el documento, y que estaban considerando la necesidad de realizar "mejoras adicionales" en sus procesos internos de formación y revisión.

La carta no especificaba qué abogados elaboraron los documentos ni si seguían trabajando en la firma. S&C declinó hacer comentarios.

Estos errores constituyen el ejemplo más reciente de una firma de servicios profesionales que se enfrenta al reto de utilizar tecnología de vanguardia para agilizar las laboriosas tareas de investigación y reducir la plantilla, al tiempo que intenta mantener los estándares de calidad.

El caso en cuestión gira en torno a la representación que S&C brinda a los liquidadores designados por las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas, quienes están emprendiendo acciones legales contra Prince Group y su propietario, Chen Zhi.

El año pasado, la fiscalía federal estadounidense imputó a Zhi por fraude electrónico y lavado de dinero, acusándolo de "dirigir las operaciones de Prince Group en complejos de trabajo forzoso repartidos por toda Camboya . . . que sustrajeron miles de millones de dólares a víctimas de Estados Unidos y de todo el mundo".

En una acción separada, la fiscalía estadounidense también presentó una demanda de decomiso civil para incautar casi US$ 9.000 millones en bitcoins, que según las autoridades estadounidenses representan las ganancias de los delitos de Prince Group. Zhi fue arrestado a principios de este año en Camboya y extraditado a China a petición de Beijing.

Prince Group está constituida en las Islas Vírgenes Británicas, y el Capítulo 15 del código de quiebras bajo en el sistema judicial estadounidense tiene como objetivo que el Gobierno de Estados Unidos reconozca formalmente las facultades de los liquidadores de las Islas Vírgenes Británicas para representar a acreedores y víctimas en los procedimientos legales estadounidenses, según declararon los liquidadores ante el tribunal.

En varias ocasiones, en la documentación presentada el 9 de abril, S&C resumió erróneamente las conclusiones extraídas en otros casos, según una lista de correcciones tachadas que la firma presentó al juez.

Según varias personas familiarizadas con las operaciones de la firma, S&C posee una licencia empresarial para ChatGPT. De acuerdo con el sitio web de S&C, al menos cinco socios de alto nivel han sido asignados al caso de quiebra de Prince Group.

Los socios de la firma suelen cobrar más de 2.000 dólares por hora en casos de quiebra. La firma ingresó varios cientos de millones de dólares en honorarios por representar a la plataforma de criptomonedas FTX en su liquidación por quiebra.

Boies Schiller Flexner, el bufete de abogados que representa a Prince y Zhi, detectó los errores en la documentación de S&C. En un documento presentado la semana pasada, BSF afirmó que algunas de las palabras citadas por S&C en su moción "no aparecen en el Capítulo 15 del Código de Quiebras de Estados Unidos", y señaló "varias decisiones citadas" que fueron "citadas o identificadas erróneamente".

Indicó que un caso citado por S&C en la moción "no es un caso" y que la referencia correspondía a "una decisión diferente en un circuito diferente".

S&C declaró ante el tribunal que la firma mantiene estándares "rigurosos" al utilizar herramientas de IA y que "instruye a sus abogados para que 'no confíen en nada y verifiquen todo'". Afirmó que no verificar los resultados generados por IA "constituye una violación de la política de la firma".

Este es el último de una serie de errores cometidos por bufetes de abogados que utilizan herramientas de IA. El año pasado, Latham & Watkins admitió que uno de sus abogados había utilizado el modelo Claude de Anthropic para redactar un documento que contenía un título y un autor apócrifos para un artículo de una revista.

En otro caso, un tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans impuso una multa de 2.500 dólares a un abogado que había presentado un escrito con 21 errores o invenciones insertadas por la IA.

Por otra parte, en septiembre John Kucera, entonces socio de BSF, declaró en un caso contra Amazon que un documento del que era responsable, redactado con herramientas de IA, contenía "errores de citación importantes" debido a su "negligencia al no verificar" los detalles. "Me avergüenzo de estos errores y los lamento profundamente", declaró en la documentación presentada. BSF no respondió a la solicitud de comentarios.

S&C informó al juez que supervisa el caso de Prince Group de que su revisión de la documentación también reveló "errores no sustanciales y/o administrativos en otros documentos relacionados con este caso". La firma señaló que dichos errores fueron cometidos por personas, no por la IA