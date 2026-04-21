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Startup Wise y Massiva crean empresa conjunta y alistan metaverso en el móvil para marcas

A diferencia de la visión inmersiva y uso lentes de realidad virtual, Fan Tactics apuesta por el uso de los teléfonos de los usuarios, quienes podrán acumular monedas virtuales y canjearlas en el mundo real.

Por: Renato Olmos

Publicado: Miércoles 22 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Startups Metaverso Renato Olmos
<p>Visualización digital del metaverso móvil de Fan Tactics.</p>

Visualización digital del metaverso móvil de Fan Tactics.

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