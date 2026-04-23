La recomposición accionaria de Latam: los se van y los que suben en la propiedad
Se proyecta que este 2026, la composición accionaria de la aerolínea de bandera chilena se siga modificando. Un rearme de los dueños en medio de resultados históricos de la compañía.
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Se proyecta que este 2026, la composición accionaria de Latam Airlines se siga modificando. Un rearme de los dueños en medio de resultados históricos de la compañía.
Entre 2024 y principios de este año, los grandes fondos de inversión internacionales que ingresaron en la reestructuración del Capítulo 11, salieron de la aerolínea impulsados por los buenos resultados financieros y el alza en el precio de la acción. Hoy sólo queda Sixth Street Partners, con el 17,4% de la propiedad.
Por el contrario, Qatar Airways Investments, Delta y los Cueto han elevado su participación accionaria. Los primeros pasaron de tener el 10% al 10,56% en doce meses, mientras que la estadounidense manejaba el 10% y ahora el 10,57%. El clan chileno también ha incrementado sus papeles, pasando del 5% al 5,29%.
El salto más relevante la dieron las AFP, que tenían el 7% al cierre de 2024; y al 31 de diciembre de 2025, acaparaban el 20,42%, en uno de sus principales destinos de inversión local.
Conocedores de la interna de Latam dicen que Sixth Street Partners podría sellar su salida de Latam este año. Pero otro consultado afirma que hay dudas sobre lo que hará Qatar Airways Investments, filial de inversión utilizada por la qatarí para adquirir participaciones estratégicas en aerolíneas globales y expandir su red.
La fuente consultada dice que una posibilidad es que modifique su participación en Latam debido a las turbulencias que ha sufrido debido al conflicto de Medio Oriente; no así Delta, que está “bien amarrada” con la firma chilena. Recientemente ambas anunciaron un acuerdo de largo plazo para mantenimiento aeronáutico.
Varias fuentes consultadas señalaron que los Cueto buscarán subir su participación en la empresa, aprovechando los dividendos que ha generado la compañía en estos últimos tres años de recuperación, la cual ha sido liderada por su CEO, Roberto Alvo.
Revisa los demás casos en las siguientes notas del especial aniversario: Entel, Walmart México, Transelec, Sky Airline, CMPC, Mercado Libre, Falabella, Apple, Enel Distribución.
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