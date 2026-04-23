Los ejecutivos que marcarán la agenda de negocios del año: el caso de Entel

Son dos los ejecutivos que están en carrera por la presidencia de la compañía de telecomunicaciones.

Este año se visualiza con muchos movimientos en las empresas. Hay varios debutantes que están tomando posiciones de liderazgo en compañías de los más diversos rubros, tanto a nivel nacional como internacional.

Nuevos CEO y presidentes deberán tomar el pulso de sus negocios y también decisiones trascendentales que marcarán la actividad empresarial.

Las recientes juntas de accionistas mostraron cambios en el ajedrez de la alta dirección: varios directores emblemáticos dieron paso a nuevos rostros e incluso presidentes de empresas emblemáticas dieron un paso al lado, generando la renovación.

También hay otras compañías que enfrentan desafíos importantes en sus definiciones de inversión, que las llevarán a tomar decisiones de apalancamiento o venta de activos.

A nivel internacional, las compañías también están desafiadas. El mundo ya no es el mismo, ha cambiado: los problemas geopolíticos están moviendo los capitales y la inversión o directamente impactando sus negocios.

Otras enfrentan la dura competencia que golpea sus proyecciones de ingresos y deberán tomar decisiones estratégicas para mantener el ritmo de crecimiento o, definitivamente, no caer.

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La carrera en Entel

Esta semana dos empresarios emblemáticos, Juan Hurtado y Juan José Mac-Auliffe, dejaron el directorio de Entel, tras más de 20 años.

Ello implicó el ingreso de nuevos directores, pero también gatilló las especulaciones en torno a quien liderará la presidencia de la firma de telecomunicaciones.

Son dos los candidatos que corren con ventaja. Por un lado, está Richard Büchi, quien lleva varios años en el directorio, específicamente desde que su hermano Antonio lo sustituyó en la gerencia general en 2011.

Büchi fue gerente general de Entel durante 17 años, abarcando el período comprendido entre 1994 y 2011. Durante su gestión, lideró la expansión de la telefonía móvil y la masificación de Internet en Chile y siguió en su cargo incluso cuando los italianos de Stet -que luego se pasaron a llamar Telecom Italia- asumieron el control de la firma.

Los Büchi siempre han pertenecido al círculo de Juan Hurtado, el nexo fue el exministro de Hacienda, Hernán Büchi. Él le presentó a sus hermanos Marcos y Richard, este último fue un apoyo siempre para Hurtado, quien también lo nombró director en Pucobre, mientras que Marcos es director de Almendral, sociedad que controla Entel.

Pero Büchi no está sólo en esta carrera, también las apuestas internas señalan que podría asumir la presidencia, Luis Felipe Gazitúa, que durante estos años ha sido vicepresidente de la firma de telecomunicaciones.

Gazitúa es presidente del directorio de Almendral, sociedad en la cual los Matte son los accionistas mayoritarios.

Hace un año dejó la presidencia de CMPC para asumir la de Bice Corp y liderar la fusión del Banco Bice y Securiy. Por eso hay quienes dicen que es probable que se mantenga en su calidad de vicepresidente de Entel.

Sin embargo, también fuentes cercanas a la compañía destacan que podría ser la oportunidad de que el grupo Matte tome la presidencia al ser el accionista con más participación en la firma.

Ante ello, quienes conocen a la teleco estiman que sería bien notable que fuera Richard Büchi el elegido y que sería un gesto a Juan Hurtado de parte de los Matte.



Revisa los demás casos en las siguientes notas del especial aniversario: Walmart México, Transelec, Latam Airlines, Sky Airline, CMPC, Mercado Libre, Falabella, Apple, Enel Distribución.