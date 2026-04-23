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Los ejecutivos que marcarán la agenda de negocios del año: el caso de Entel

Son dos los ejecutivos que están en carrera por la presidencia de la compañía de telecomunicaciones.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Jueves 23 de abril de 2026 a las 20:30 hrs.

Sandra Burgos empresas telecomunicaciones ENTEL Ejecutivos
<p>Los ejecutivos que marcarán la agenda de negocios del año: el caso de Entel</p>

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