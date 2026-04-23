La operación financiera de la década: toma de control de Transelec por gigante China

El deal que involucra a la firma liderada por encabezado por Alfredo Ergas, y que se ha estado negociando desde hace poco más de dos años, podría valorarse en más de US$ 4 mil millones.

En junio del año pasado, el directorio de Transelec, encabezado por Alfredo Ergas, sesionó en las oficinas de sus accionistas de China Southern Power Grid Co. (CSGI) en Hong Kong. “La agenda incluyó reuniones con entidades gubernamentales y empresas del rubro energético, así como visitas estratégicas a centrales eléctricas e instalaciones tecnológicas de vanguardia para conocer avances en infraestructura y operación”, detalló la propia Transelec en su Memoria 2025, recientemente publicada.

La gigante china busca adquirir una participación mayoritaria en la empresa chilena de transmisión eléctrica, que podría transformarse en la mayor operación financiera de la década en Chile.

El deal, que se ha estado negociando desde hace poco más de dos años, podría valorarse en más de US$ 4 mil millones.

El segundo mayor operador de redes eléctricas de China, que ya posee casi el 28% de Transelec, evalúa asociarse con Patria Investments y con un fondo soberano chino para presentar una oferta por las participaciones en manos de tres fondos de pensiones canadienses.

Canada Pension Plan Investment Board, British Columbia Investment Management Corp. y Public Sector Pension Investment Board poseen cerca del 72% de Transelec. De concretarse la operación, quedarían con una participación minoritaria, pues el plan sería que se mantengan en la propiedad de la firma chilena.

El objetivo de CSGI sería concretar la operación durante este primer semestre de 2026. Inicialmente la meta era cerrar en marzo, pero dado lo apretado de los plazos, se procedió a dar más holgura al proceso.

La transacción se esperaba concretar en 2025, pero el apagón de febrero del año pasado frustró los planes. Esto dado que una de las compañías apuntada como responsable de la lenta recuperación del blackout -que en algunas zonas tardó más de ocho horas en reponerse el suministro- fue precisamente Transelec, debido a la falla de su sistema Scada.

China Southern Power adquirió su participación actual en Transelec a Brookfield por unos US$ 1.300 millones en 2018.

Revisa los demás casos en las siguientes notas del especial aniversario: Entel, Walmart México, Latam Airlines, Sky Airline, CMPC, Mercado Libre, Apple, Enel Distribución.